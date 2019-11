Italia-Cina | Fioramonti firma 12 accordi di cooperazione scientifica

Giorgia Meloni contro il M5s : "Chi comanda in Italia? Indagine sui legami con la Cina" : Per andare a cena presso l' ambasciata cinese a Roma, Beppe Grillo ha guardato bene l' agenda. La data prescelta coincideva con la vigilia delle elezioni a Hong Kong e con l' ennesima rivelazione sulle atrocità perpetrate nei campi di rieducazione comunisti dietro la Grande Muraglia. È lo stesso att

Romano Prodi - Debora Serracchiani e gli altri : il Pd come Grillo - chi tifa per svendere l'Italia alla Cina : Beppe Grillo è solo l'ultimo degli amici italiani della Cina, all'ambasciata cinese è stato due volte adesso ma anche nel 2013 il fondatore del Movimento 5 stelle era andato con Gianroberto Casaleggio in visita dall'allora ambasciatore cinese Ding Wei. E il Pd non è stato da meno. Recentemente, rico

Basket - i migliori Italiani della decima giornata di Serie A : Fontecchio e Aradori trascinano Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Brescia e Treviso - blocchi azzurri : giornata piuttosto intensa, quella per gli italiani nella Serie A di Basket nella decima giornata. Diversi sono stati i protagonisti, in un modo o nell’altro, del weekend. Andiamo a scoprirli. Se vogliamo andare a cercare le performance italiane intese come collettivo, ci sono due esempi molto chiari, quelli di Brescia e Treviso. La Germani, in un’inedita maglia rosa per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, si è resa ...

Dalla Cina si vede il talento Italiano : Nicola Porro È incredibile come ci si debba spostare all'estero per capire quanto siano forti gli imprenditori italiani. Per la verità anche restando a casa nostra, e precisamente a Milano, si capisce bene la forza della nostra industria nel design. Il salone del mobile è forse una delle manifestazioni più cool e ricche nel mondo, e ha soppiantato financo la moda. Ma arrivare a Shanghai, dall'altra parte del mondo, e farsi ...

Kartell porta in Cina 70 anni di storia del design Italiano : La mostra di Shenzhen - che resterà aperta fino al maggio 2020 - celebra 70 anni dell’azienda che ha nobilitato la plastica, portandola nei salotti della buona borghesia ed è al tempo stesso un omaggio al design italiano

Piccoli Comuni - tesoro Italiano : le imprese fuori dalle grandi città trascinano l'economia : Le fabbriche, gli uffici, i negozi e le botteghe presenti nei Piccoli Comuni generano più Pil di quelle ubicate nelle grandi...

Storie Italiane - Vittorio Cecchi Gori su Raiuno : "Sto meglio - faccio 40 vasche in piscina" : Volta pagina. Ancora una nuova volta un altro capitolo nella vita di Vittorio Cecchi Gori, che di recente è stato operato d’urgenza (per un appendicite acuta) al Policlinico Gemelli di Roma. Adesso sta meglio. E negli studi di Storie Italiane, su Rai1, rompe il silenzio raccontando tutto. Persino la

LIVE Italia-Olanda curling - Europei 2019 in DIRETTA. Retornaz chirurgico! Gli azzurri vincono all’extra end : 7-6 e semifinale più vicina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01: Non era facile, soprattutto per quello che valeva questo punto. Retornaz riesce ad aggirare l’ostacolo e si avvicina al centro 17.00: CI SIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Retornaz LA METTE E A PUNTO E REGALA LA VITTORIA AGLI azzurriIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 7-6 per l’Italia che aggancia Scozia e Svizzera in seconda posizione 16.59: E’ tutto nelle mani di Joel ...

Gua Sha - dalla Cina all'Italia - l'alternativa olistica al botox

Marcello Lippi tra campionato - Italia - Cina e Gianluca Vialli. : Marcello Lippi Marcello Lippi ex selezionatore della nostra nazionale, in un articolo del Corriere dello Sport dichiara che per il campionato soltanto l’Inter può infastidire la Juventus. Da ex juventino Lippi è convinto che i bianconeri non si sono ancora espressi al massimo e non hanno perso una partita e che ciò che è accaduto tra Ronaldo e Sarri non debba essere giudicato. “La Nazionale si sta ricostruendo una propria ...

Al via IV edizione Settimana della cucina Italiana : Roma, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) – A lezione di cibo e felicità dagli italiani. Il mondo fa incetta d’Italia e Enit serve la Penisola sotto una cloche d’argento con la IV edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo da oggi, lunedì 18 novembre, al 24 novembre con oltre 50 iniziative organizzate dalle 28 sedi dell’Agenzia italiana del turismo. Il progetto, ideato e coordinato dalla Farnesina coinvolge ...

Volley femminile - le migliori Italiane della settima giornata di Serie A1. Anna Nicoletti trascina Filottrano - Ortolani sugli scudi : Nel fine settimana sono andate in scena le gare della settima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Bergamo è uscita sconfitta dalla partita contro Busto Arisizio, Monza ha vinto al tie-break contro Casalmaggiore, Filottrano non ha sbagliato nel match casalingo con Chieri e Scandicci ha superato senza problemi Firenze. Le prime due della graduatoria, Conegliano e Novara, sono state impegnate nella finale di Supercoppa Italiana e quindi hanno ...