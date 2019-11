Istat | continua il preoccupante calo delle nascite nel nostro Paese

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) L’ultimo rapportosulla natalità in Italia fotografa i profondi mutamenti in atto. Nell’arco degli ultimi dieci anni lesono diminuite di 136.912 unità, quasi un quarto (24% in meno) rispetto al 2008. I nuovi nati nel 2018 sono calati del 4% rispetto all’anno precedente. Quasi un terzo (32,3%) sono bambini nati da coppie non sposate. Il 22% ha almeno un genitore straniero mentre il 14,9% ha entrambi i genitori non italiani. Sempre meno italiani sullo stivale Ilsembra senza freni. Sarà colpa della crisi economica, della mancanza di lavoro, dei cambiamenti degli stili di vita, o di tutte questi fattori insieme ma sta di fatto che in Italia il numero medio di figli per donna è sceso a 1,29; nel 2010 era 1,46. Il primo figlio arriva mediamente a 32 anni e questo contribuisce alla rinuncia di avere più figli. Ilmaggioreinteressa ...

