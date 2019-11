Iran | Palermo | oggi cittadinanza onoraria a Nasrin Sotoudeh

Iran - la parità per le donne è ancora lontana. Ecco perché andrò con loro allo stadio di Palermo : È la Germania il primo paese europeo che ha imposto il divieto alla propria squadra di giocare in quei paesi in cui non vi è parità di genere. La Federcalcio tedesca, la Dfb, ha infatti dichiarato attraverso il suo presidente Fritz Keller in un’intervista a Die Welt che non farà disputare, alle proprie selezioni nazionali, partite in Paesi che non rispettano le donne. “Basta far finta di niente – ha dichiarato Keller – per il calcio tedesco ...

Palermo - le donne Iraniane allo stadio per assistere a Italia-Armenia : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - In occasione della partita della Nazionale Italia-Armenia che verrá disputata il prossimo 18 novembre allo stadio Renzo Barbera di Palermo la Figc ha accolto la richiesta di ospitare una delegazione di donne iraniane allo stadio su iniziativa di Mete Onlus, presieduta

Palermo - le donne Iraniane allo stadio per assistere a Italia-Armenia : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – In occasione della partita della Nazionale Italia-Armenia che verrá disputata il prossimo 18 novembre allo stadio Renzo Barbera di Palermo la Figc ha accolto la richiesta di ospitare una delegazione di donne iraniane allo stadio su iniziativa di Mete Onlus, presieduta da Giorgia Butera, in stretta collaborazione con l’Avvocato Francesco Leone Presidente dell’Associazione dei Giuristi ...

Palermo : nasce 'Woman's freedom in Iran' - la campagna per libertà donne Iraniane : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - nasce 'Woman’s freedom in Iran', una campagna per la giustizia a tutela della libertà delle donne iraniane presentata oggi a Palazzo delle Aquile alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del presidente dell’associazione Mete Onlus Giorgia Butera, del presid

Palermo : nasce ‘Woman’s freedom in Iran’ - la campagna per libertà donne Iraniane : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – nasce ‘Woman’s freedom in Iran’, una campagna per la giustizia a tutela della libertà delle donne iraniane presentata oggi a Palazzo delle Aquile alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del presidente dell’associazione Mete Onlus Giorgia Butera, del presidente Agius Francesco Leone e del presidente Antigone Sicilia Pino Apprendi. “Per noi ‘ afferma ...