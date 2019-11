Inter | Chiesa sarebbe nel mirino | la Fiorentina potrebbe cederlo anche a gennaio

Calciomercato - esplode il caso Chiesa a Firenze - ora è guerra tra Juve e Inter per acquistare il forte attaccante della nazionale : esplode a Firenze il caso Chiesa. Il forte giocatore della nazionale è arrivato molto stanco dagli impegni in azzurro e Montella ha preferito tenerlo in panchina per tutti i ’90 minuti della partita persa con il Verona. Montella ha fatto più volte riscaldare Federico Chiesa ma il giocatore non è mai entrato. Sembra che il giocatore abbia detto al tecnico di non sentirsela di scendere in campo e che preferiva non essere utilizzato. ...

Calciomercato : Chiesa verso l’addio alla Fiorentina - ci sono Inter e Juve : Calciomercato ultimissime Federico Chiesa, il giocatore rompe con la Fiorentina. Molte pretendenti in Serie A Calciomercato Chiesa JuveNTUS Inter – Il rapporto tra Federico Chiesa e la Fiorentina potrebbe Interrompersi bruscamente. Il nazionale italiano infatti avrebbe volutamente rifiutato di essere impiegato da Vincenzo Montella nel match contro il Verona. ”Non me la sento di giocare” […] Leggi tutto L'articolo ...

Calciomercato Inter - tre nuovi colpi in arrivo a gennaio - Marotta cerca di chiudere per Matic - Vidal e Federico Chiesa : Sarà un Calciomercato scoppiettante quello dell’Inter a gennaio. Antonio Conte ha fatto richieste specifiche in particolare vuole assolutamente rinforzare il centrocampo e l’attacco. Sul taccuino di Marotta ci sono due centrocampisti dal livello assoluto, tutte e due in forza al Manchester United. Marotta e Ausilio stanno già trattando con gli agenti di uno dei due. Si tratta del forte centrocampista Matic. Il 31enne giocatore ...

Calciomercato - Juventus più italiana? Possibile 'sfida' all'Inter per Chiesa e Tonali : Una delle caratteristiche principali della Juventus negli anni è da sempre lo zoccolo duro italiano, tant'è che diverse rappresentative sono sempre state contraddistinte da una notevole presenza di giocatori bianconeri. La più evidente la nazionale campione del mondo 2006, con una folta schiera di juventini presente nella finale Francia-Italia in entrambe le nazionali. E l'idea della dirigenza bianconera, come scrive Tuttosport, sarebbe proprio ...

Inter - il club nerazzurro sarebbe in concorrenza con la Juventus per Federico Chiesa : L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio, e non solo. I nerazzurri, infatti, starebbero programmando anche alcune mosse da attuare la prossima estate. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è noto per il suo fiuto negli affari e, inoltre, la sua capacità di giocare d'anticipo ha rappresentato uno dei punti di forza della Juventus che in Italia domina in maniera incontrastata da otto anni. Il ...

Calciomercato Inter : Interesse per diversi nomi - fra questi Chiesa e Tonali : Juventus ed Inter, oltre a sfidarsi sul campo (rispettivamente prima e seconda nella classifica di Serie A), potrebbero farlo anche sul Calciomercato: entrambi le società infatti hanno Interessi comuni su alcuni giocatori, e ci aspettiamo un mercato estivo ricco di trattative e di investimenti da parte delle due società. Sia Marotta che Agnelli hanno confermato la volontà di far crescere ulteriormente le loro rispettive società e questo passa ...

Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino Chiesa ed Eriksen : Inter e Juventus guardano avanti, guardano alla prossima sessione di calciomercato e lo fanno puntando gli occhi su alcuni calciatori in particolare. La prossima sessione di calciomercato potrebbe regalare delle gioie sia al club bianconero che a quello nerazzurro. Infatti, sia Inter che Juventus avrebbero messo nel loro mirino due calciatori che potrebbero fare la differenza rafforzando l'organico dei club: parliamo di Federico Chiesa e ...

Calciomercato Inter - un trio delle meraviglie per Conte - Marotta tratta per gennaio - Mertens - Tonali e Chiesa : Un Calciomercato scoppiettante quello che si appresta a fare il direttore generale dell’Inter Marotta. Antonio Conte ha più volte detto che vuole a tutti i costi che la sua rosa sia rinforzata. Il motivo è molto semplice, tra squalifiche e soprattutto infortuni sono sempre gli stessi giocatori che scendono in campo. La mancanza di una rosa ampia si avverte soprattutto in attacco dove servono alternative a Lukaku e Lautaro ...

Intervista al cardinal Ruini : “La Chiesa dialoghi con Salvini I sacerdoti sposati? Un errore” : «Salvini ha notevoli prospettive davanti a sé, però deve maturare. Il rosario? Un modo per affermare il ruolo della fede. Vedo un declino dell’autorevolezza della Chiesa. E il cattolicesimo politico di sinistra ha sempre meno rilevanza».

Intervista al cardinal Ruini : “La Chiesa dialoghi con Salvini I sacerdoti sposati? Un errore” : «Salvini ha notevoli prospettive davanti a sé, però deve maturare. Il rosario? Un modo per affermare il ruolo della fede. Vedo un declino dell’autorevolezza della Chiesa. E il cattolicesimo politico di sinistra ha sempre meno rilevanza».

Cicogna sul campanile della chiesa a Portopalo : Intervengono vigili fuoco FOTO : I vigili del fuoco ieri sera sono intervenuti nella chiesa di San Gaetano a Portopalo di Capo Passero per una Cicogna che si trovava sul campanile del

Inter ancora su Chiesa - Montella : 'Non scommetterei sul rinnovo' : Il derby d'Italia tra Inter e Juventus è tornato a caratterizzare il campionato italiano. I bianconeri sono in testa alla classifica dopo otto giornate con ventidue punti e hanno una lunghezza di vantaggio sui nerazzurri. Un duello che è destinato ad accendersi anche sul mercato, visto che le due società avrebbero molti obiettivi in comune in vista delle prossime sessioni, in particolar modo per quella estiva. E uno dei giocatori che sembrerebbe ...

Chiesa : ”Interpretazioni corrette su De Ligt ed in Fiorentina-Napoli per il rigore di Zielinski” : L’ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare gli ultimi episodi arbitrali, tra i quali anche quello di Fiorentina – Napoli – riguardante il rigore di Zielinski– e di De Ligt in Juventus – Bologna. Queste le sue parole: SUL FALLO DI MANO “Personalmente credo che sia un problema di chiarezza del regolamento. Corretto annullare il gol di Tonali, corretta anche ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “Futuro Chiesa e Interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...