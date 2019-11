Incendi California | nuovo rogo minaccia le abitazioni | già distrutti oltre 1600 ettari

Incendi in California : rogo sopra la collina di Hollywood : Un Incendio boschivo è divampato sopra la collina di Hollywood: in via precauzionale i Warner Bros Studios sono stati evacuati, secondo quanto riporta la CNN. Il rogo, durato 3 ore, ha bruciato 0,3 km quadrati ma poi è stato circoscritto grazie all’intervento di oltre 200 vigili del fuoco, assistiti da 5 elicotteri e 2 aerei anti Incendio. L'articolo Incendi in California: rogo sopra la collina di Hollywood sembra essere il primo su Meteo ...

I Metallica hanno donato 200000 dollari per gli Incendi in California : Per aiutare i soccorsi durante i disastrosi incendi che hanno colpito la California i Metallica hanno donato 200000 dollari attraverso la fondazione All Within My Hands, che durante il 2019 ha partecipato attivamente in campagne di beneficenza anche nel corso del tour mondiale. L'annuncio è stato dato dai Four Horsemen sui social: Purtroppo, per il terzo anno consecutivo, alcune comunità dello stato della California che per noi sono una ...

Quelli che fotografano gli Incendi in California : Per metà dell'anno fanno lavori ordinari, ma tra giugno e novembre rischiano la vita per fotografare fiamme e roghi

Incendi in California : roghi sotto controllo ma l’attenzione rimane alta : sotto controllo gli Incendi che nelle ultime settimane hanno devastato acri di terreno in California e costretto a evacuazioni di massa: nonostante ciò, l’attenzione rimane alta, in quanto il clima caldo e arido fa temere nuovi focolai. Il comandante dei Vigili del fuoco della Contea Ventura, Steve Kaufmann, ha spiegato che è stato domato per il 50% l’Incendio che ha devastato circa 10mila acri: i pompieri hanno continuato a lavorare ...

Incendi nel sud della California : i vigili del fuoco lottano senza sosta contro il vento forte : Lavoro incessante per i vigili del fuoco nel sud della California, per spegnere l’ultimo degli Incendi che per giorni hanno minacciato tutta l’area costringendo quasi 11mila persone ad abbandonare le case. A complicare ulteriormente la situazione anche il forte evento e l’aria secca: i pompieri cercano sopratutto di tenere le fiamme lontane dalle fattorie e dai frutteti. L'articolo Incendi nel sud della California: i vigili del ...

Incendi California - in pochi giorni inceneriti circa 36.000 ettari : ancora 8 grandi roghi attivi [FOTO] : Disastrosi Incendi continuano a devastare la California. Le condizioni ventose e asciutte hanno ampiamente alimentato i roghi in rapida diffusione nelle ultime due settimane (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Fino ad oggi, 1 novembre, 8 importanti Incendi hanno consumato complessivamente circa 36.000 ettari nello stato. Al momento, gli Incendi più grandi sono Maria Fire, Kincade Fire, Easy Fire, Hillside Fire, ...

Incendi California - cavallo corre indietro verso le fiamme per salvare la sua famiglia : il VIDEO virale : È allarme rosso estremo per gli Incendi in California che interessano 26 milioni di persone, in una situazione che appare drammatica. Tre i principali roghi: l’Easy Fire, nella Simi Valley che minaccia la Biblioteca presidenziale di Ronald Regan, il Getty Fire che brucia Los Angeles e il Kincade Fire che sta devastando i vigneti della Sonoma Valley. L’Easy Fire in poche ore ha incenerito 1.300 acri, alimentato dai venti di Santa Ana di circa ...

In California continua la battaglia contro gli Incendi : La California prosegue la sua battaglia contro le fiamme, mentre gli incendi Kincade (da nord) e Getty (dal sud dello Stato) continuano venti

Incendi in California : a rischio anche la Ronald Reagan Presidential Library : Fortissimi venti stanno alimentando i devastanti Incendi che ha giorni imperversano in California. Il Los Angeles Times, oggi, riporta che migliaia di persone sono in fuga, mentre anche la Ronald Reagan Presidential Library è a rischio. Le fiamme hanno circondato la biblioteca presidenziale nella Simi Valley e hanno già distrutto la vegetazione di buona parte della contea di Ventura. Decine di roghi si registrano nelle aree di Riverside, Santa ...

Incendi California - situazione drammatica : “allarme rosso estremo” per 26 milioni di persone : Sono oltre 26 milioni le persone interessate dall’allarme rosso per i vasti Incendi che stanno devastando numerose contee dalla California all’Arizona. E’ la prima volta che le autorità lanciano un ‘extreme red flag warning’, il massimo grado di allerta, “allarme rosso estremo”. Tre i principali roghi: l’Easy Fire, nella Simi Valley che minaccia la Biblioteca presidenziale di Ronald Regan, il Getty ...

Incendi in California - per la prima volta è “allarme rosso estremo” : riguarda 26 milioni di persone. Solo il 15% dei roghi è stato domato : Los Angeles, Ventura e San Bernardino. Ma non Solo: in queste, come in altre contee che vanno dalla California all’Arizona, è stato diramato per la prima volta in assoluto l’allarme rosso estremo. Si chiama ‘extreme red flag warning’, è il massimo grado di allerta e riguarda 26 milioni di persone, a rischio a causa degli Incendi che negli ultimi giorni stanno mandando in fumo migliaia di ettari, causando l’evacuazione di ...

Incendi in California - diramato allarme rosso : 200mila sfollati : L'articolo Incendi in California, diramato allarme rosso: 200mila sfollati proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Incendi in California : allarme rosso estremo - le fiamme minacciano il Getty Museum : La California continua a bruciare e migliaia di persone sono fuggite dalle fiamme, abbandonando la propria casa pur di rifugiarsi al sicuro. I giorni passano ma la situazione sembra non migliorare, tanto che il governo del Paese ha diramato l'allarme rosso estremo. Inoltre, a peggiorare il lavoro dei vigili è previsto l'arrivo di venti sino a 128 km orari. Al momento, le zone interessate dagli Incendi riguarderebbero le contee di Ventura, San ...

Feroci Incendi in California : ora e' allarme rosso estremo : Non si arresta l'emergenza incendi in California. Al contrario, nelle ultime ore è stato diramato l'allarme rosso, il più estremo, nell'area meridionale del Paese. I roghi hanno causato...