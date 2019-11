In tv il Napoli sembra davvero sereno come dice Ancelotti

Graziani : ”Napoli? Nessuno sembra voglia trovare una via d’uscita” : Graziani: De Laurentiis può anche avere le sue ragioni, ma nel calcio odierno devi essere cauto per prendere decisioni drastiche Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva -tra l’altro- ha parlato della nota e recente situazione del Napoli riguardante l’ammutinamento dei giocatori azzurri per il ritiro deciso da presa De Laurentis. Queste le sue parole: SECONDO Graziani I TIFOSI DELLA JUVENTUS DOVREBBERO RIMPIANGERE ALLEGRI I ...

Non è tutto nero come sembra - se quella del Napoli fosse una febbre di crescenza? : Non ho fatto indagini statistiche. Ma, a naso, credo che (fatta eccezione per la Roma post 2001) molto raramente nella storia del campionato italiano una squadra sia stata tanto a lungo ai vertici senza vincere uno scudetto come accaduto al Napoli negli ultimi sei o sette anni. Una squadra che, caso unico, per ben due volte ha vinto l’inutile titolo d’inverno senza poi agguantare lo scudetto. Sempre vicini al successo, insomma, senza ...

Il mio Roma-Napoli senza interesse e curiosità. Perché il campionato sembra già deciso in partenza : È la giornata di Roma-Napoli e, meno di una settimana fa, l’avevo immaginata completamente diversa. Immaginavo, come facevo fino a poco tempo fa, di aspettare le 15.00 non vedendo l’ora che iniziasse la partita, attendendo la discesa in campo dei nostri ragazzi, attendendo la formazione che avrebbe dovuto rilanciare il cammino del Napoli in campionato. Invece no, niente di tutto questo. L’andazzo del campionato ha fatto sì che stamattina mi sia ...

Napoli-Atalanta - Gasperini : “Dal campo sembrava rigore - riguardando invece c’era gomitata su Kjaer” : “A velocità normale sembrava rigore, ma rivedendo le immagini vedo una grande gomitata sulla faccia di Kjaer, l’immagine è molto chiara. Il VAR ha confermato quello che ha visto l’arbitro. Io sono di parte e accetto”. Sono le parole a fine gara, ai microfoni di Sky Sport, dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. “Davanti c’era un Napoli veramente forte, era difficile contenere la ...

Crosetti : il Napoli sembra una persona che sta invecchiando : Ce l’ha con il Napoli Maurizio Crosetti sulle pagine di repubblica, ce l’ha soprattutto con l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. In tv gli domandano di Ghoulam e lui reagisce stizzito come un Conte qualunque. Il Napoli fallisce a Ferrara l’occasione di avvicinarsi a Inter e Juve che pure avevano pareggiato con le rispettive avversarie. Un risultato inaccettabile, secondo Crosetti che parla del Napoli che era e di ...

Napoli - il ds Giuntoli frena su Ibrahimovic : “manca tanto a gennaio - parlare di lui mi sembra brutto” : Il direttore sportivo del Napoli non si è voluto sbottonare su Ibrahimovic, preferendo concentrarsi sul match con il Salisburgo Aurelio De Laurentiis oggi ha lanciato la bomba, rivelando come il passaggio di Zlatan Ibrahimovic al Napoli dipenda solo ed esclusivamente dallo svedese. AFP/LaPresse Parole forti, che non hanno trovato però l’appoggio di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro che non si è sbilanciato ai microfoni ...

Napoli – Parla il fratello di Insigne : “non ha mai parlato male del mister! Può sembrare presuntuoso - ma…” : Antonio Insigne dice la sua dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno del capitano del Napoli con Ancelotti e Raiola Situazione infuocata a Napoli attorno alla figura di Lorenzo Insigne dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno con Ancelotti e Raiola. Se il presidente De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto, a difendere il capitano della squadra partenopea ci ha pensato il fratello: “è l’anno in cui Lorenzo ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Il Napoli sembra aver perso entusiamo - non è più la macchina da guerra che conosciamo” : Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Volendo ci sarebbe quasi da essere contenti. Se in Italia si è competitivi se non subisci gol il Napoli allora é tranquillo perché sta migliorando questo dato rispetto all’inizio. Il Napoli era una macchina da guerra, che giocava con piacere e ora sembra aver perso entusiasmo.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...