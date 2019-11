In Tribunale viene prima il migrante: cause rinviate al 2022

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Il documento della corte di Appello di Bologna:decine di udienze. La legge prevede la "trattazione prioritaria" delledi protezione internazionale dei migrantiUna valanga di rinvii in, anche di due anni. Arrivederci al 2021. Il motivo? "La trattazione prioritaria per legge delledi protezione internazionale". Cioè,vengono gli immigrati. Poi tutte le altre.È questo il sunto del decreto datato 22 novembre 2019 e firmato dal presidente della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bologna. Un documento che ilGiornale.it ha avuto modo di consultare e che ha attirato l'attenzione di qualche avvocato. Nel testo si legge: "Dato atto che l'incremento delladi protezione internazionale (conseguente alla assegnazione alla seconda sezione civile della maggior quota del 70% delle sopravvivenze a far ...

