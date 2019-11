In Italia nel 2018 nascite ai minimi dal 1861

Sci alpino - l’Italia cerca volti nuovi nella velocità. Paris - Fill e Innerhofer over 30 - Emanuele Buzzi al rientro. Tutti i nomi da seguire : l’Italia delle gare veloci di Coppa del Mondo è stata molto vincente nelle ultime stagioni, quest’anno Dominik Paris ha spento 30 candeline ed è nel suo miglior periodo per quanto riguarda forza fisica ed esperienza, ma la squadra azzurra ha bisogno di giovani che possano un giorno rimpiazzare i veterani. Christof Innerhofer e Peter Fill sono ben oltre la trentina, così come Matteo Marsaglia, uno dei più infortunati in assoluto nel Circo Bianco ...

Vela - Mondiali 2019 : tre titoli in palio ad Auckland - i convocati dell’Italia. Tita/Banti difendono l’oro nel Nacra 17 : Finale di stagione davvero scoppiettante per la Vela perché da martedì 3 a domenica 8 dicembre si disputeranno ben tre Mondiali ad Auckland (Nuova Zelanda). Il celeberrimo Hauraki Gulf, uno dei campi di regata più famosi in circolazione, ospiterà la rassegna iridata delle classi 49er, 49er FX, Nacra 17 ovvero le ribattezzate classi acrobatiche. Davanti all’isola di Rangitoto assisteremo a un grande show e l’Italia vorrà essere ...

Farmaci - Aifa : almeno un antibiotico per il 50% bimbi Italiani under 6 nel 2018 : Un bambino italiano ‘under 6’ su 2 ha ricevuto, nel corso del 2018, almeno una prescrizione di antibiotici. E’ quanto rivela il rapporto ‘L’uso degli antibiotici in Italia 2018’ dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), presentato a Roma. Gli antibiotici sono i Farmaci più prescritti nella popolazione pediatrica: 4 volte su 10 non vengono scelti antibiotici di prima linea, che sono quelli da utilizzare ...

“Arrestato”. Uomo di 37 anni fa sesso con una ragazzina di 13. Il dramma nella città Italiana : : Una vicenda atroce ci arriva dal nord Italia. È qui che un Uomo italiano di 37 anni è stato arrestato e dovrà espiare una condanna a nove anni per aver adescato, nel 2016, una ragazza di 13 anni con cui ha anche consumato dei rapporti sessuali. Sì, avete letto bene: gli abusi risalgono a tre anni fa. Non avendo da ore notizie della figlia una donna sporse denuncia alla questura di Trieste segnalando la scomparsa della minorenne e specificando ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Piazza Affari attende il piano di Enel - 26 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende il piano strategico di Enel. In arrivo anche alcuni dati macroeconomici rilevanti

L’Italia crolla a pezzi : un’altra strada viene giù. Sul posto i vigili del fuoco - si teme che qualcuno possa essere stato coinvolto nel crollo : : Ci risiamo, una strada è crollata a Piazza Brembana, un comune di circa 1.200 abitanti della Valle Brembana in provincia di Bergamo. Stando a quanto si apprende, è franato un fronte di circa cinquanta metri all’altezza delle strisce pedonali in via Locatelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le unità cinofile per escludere che sotto i detriti ci siano persone. Sul posto anche il sindaco Geremia Arizzi, ambulanze e i carabinieri. ...

Ciclismo - i giovani Italiani che passeranno dalla categoria juniores alla U23 nel 2020. I talenti più interessanti da seguire : Diversi sono i giovani interessanti che nel 2020 esordiranno nella categoria U23. Chiaramente spiccano Andrea Piccolo, campione d’Europa juniores a cronometro e vincitore dell’ultimo Giro della Lunigiana, e Antonio Tiberi, iridato U19 delle prove contro il tempo, i quali militeranno, entrambi, nel Team Colpack. Tuttavia, di ragazzi di talento facenti parte della classe 2001, per i quali si prospetta un buon futuro nel mondo delle due ...

Sondaggi politici - Fratelli d’Italia vola sopra il 10% : è la prima volta nella sua storia : Secondo l'ultima rilevazione Swg effettuata per il Tg di Mentana su La7, la novità di questa settimana è il partito di Giorgia Meloni, che per la prima volta nella sua storia conquista la doppia cifra in un Sondaggio nazionale. Secondo il Sondaggio del 25 novembre, FdI è passato dal 9,5% del 18 novembre al 10,1% di oggi.Continua a leggere

Dati e grafici sulla violenza di genere in Italia e nel mondo : In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, qualche dato sul femminicidio e la violenza di genere in Italia e nel mondo. Leggi

Lutto nello sport Italiano - addio alla campionessa mondiale Linda Grassucci : La notizia lascia sotto choc. Linda Grassucci, campionessa mondiale di karate, ha lottato contro il tumore, ma il male è stato più forte di lei. Originaria di Sezze, insegnava la disciplina nella palestra di famiglia: conosciuta nella sua zona per la sua tenacissima dedizione che metteva nel lavoro, ma non solo. Ha insegnato questa disciplina al Setia sport Karate Grassucci, palestra di famiglia, e appena un anno fa ha scoperto ...

Lega : nominati commissari cittadini nel Palermitano - 'Noi primo partito d'Italia' : Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - - La Lega si struttura nel Palermitano. Il commissario provinciale della Lega, Antonio Triolo, ha nominato i commissari cittadini di Altofonte (Giuseppe Pipitone); di Bagheria (Valerio Puleo); di Belmonte Mezzagno (Rita Pizzo); di Carini (Antonino Amato); di Isola dell

Laura Boldrini nel giorno dell'alluvione in Italia invoca previsioni meteo ad hoc per i migranti : Nel giorno in cui mezza Italia finisce sott' acqua, crolla un viadotto autostradale in Liguria e la piena dei fiumi inonda le strade da Nord a Sud, l' ex presidente della Camera Laura Boldrini chiede di «intensificare il monitoraggio del mare» per evitare le morti dei migranti durante i viaggi della

Sciame sismico nel Sud Italia - trema la terra nel Sannio : L’attività sismica colpisce ancora il nostro paese. Tre scosse in poche ore hanno fatto tremare la terra nel Sannio. Due quelle che si sono susseguite a distanza di venti minuti l’una dall’altra stanotte: la prima alle 00.24, di magnitudo 2.2; la seconda, quella maggiormente avvertita dalla popolazione, alle 00.42 con un’intensità di 2.9 sulla scala Richter. Entrambe hanno avuto come epicentro il comune di Ceppaloni, a ...

"Dal Codice rosso una scossa". Viaggio nelle Procure d'Italia per un primo bilancio della legge : “Una scossa”, “la spinta ad aprire i cassetti per tirare fuori le denunce accumulate”, “una riforma di cui magistratura e forze di polizia avevano urgente necessità”. L’impressione che arriva dalle parole dei magistrati di alcune delle principali Procure della Repubblica d’Italia, da Nord a Sud passando per il Centro, è che le voci nel bilancio dei primi mesi - quattro il 9 dicembre - ...