In Italia anche gli immigrati fanno meno figli

Terremoto in Albania - scossa 6.5 vicino Durazzo : persone sotto macerie. Avvertita anche in Italia : Terremoto in Albania nella notte: una forte scossa, di magnitudo 6.5, ha colpito la zona vicino a Durazzo. Crollati alcuni edifici, al momento si parla di circa 150 feriti. Si registrano anche persone sotto le macerie soprattutto nelle città di Durazzo e Thunama. Il sisma è stato avvertito anche in Italia, soprattutto in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo.Continua a leggere

Forte terremoto in Albania : avvertito anche in Italia - la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto verificatosi in Albania alle 03:54. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Durazzo (Albania) Data 26/11/2019 UTC 02:54:11 Latitudine 41.37° Longitudine 19.47° Magnitudo 6.5 Profondità 10 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un ...

Coppa Davis 2019 : Italia - a metà tra sfortuna e stanchezza. Più scelte possibili nel 2020 : La Coppa Davis dell’Italia, nel suo nuovo formato, non è stata particolarmente fortunata, a causa dell’eliminazione subita nella prima fase delle finali con le sconfitte patite nelle sfide contro Canada e Stati Uniti. L’evento di Madrid ha mostrato prima di tutto una verità difficilmente confutabile: le energie di Matteo Berrettini erano finite da tempo. Dopo un anno in cui ha iniziato fuori dai primi 50, è arrivato a giocarsi ...

Fondo salva-Stati - Fassina : “Noi di Leu e M5s su stessa posizione - Pd e Italia Viva ovviamente no. Allarma non solo testo ma anche contesto Ue” : “Il vertice di maggioranza sul Mes a Palazzo Chigi? E’ stata una riunione interessante e il ministro dell’Economia Gualtieri ha chiarito utilmente alcuni punti. Restano però le divergenze di Fondo. I 5 Stelle sembrano essere sulla nostra stessa posizione. ovviamente Pd e Italia Viva hanno un’opinione diversa dalla nostra“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, in una intervista ...

Italiani come noi - come salvare le piccole librerie? “Evito acquisti online - anche se pago di più” - “Negozi aprano cataloghi sul web” : “Compriamo solo in librerie indipendenti, per sostenere questi importanti presidi culturali”, dichiarano nel contesto di BookCity Filippo Del Corno e Stefano Parise, rispettivamente Assessore alla Cultura e Responsabile Biblioteche del Comune di Milano. Tra i partecipanti all’annuale kermesse dedicata ai libri, molti lettori abituali riconoscono: “Comprare online o scaricare ebook ormai è un’abitudine, è più comodo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA. show di Noel - Moelgg vede il podio. L’Italia sogna con Vinatzer - dalle 13.15 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Marchant si inserisce al 27mo posto. Razzoli e Tonetti appesi ad un filo sottilissimo. L’Italia rischia di avere solo due esponenti nella seconda manche 11.21: Tonetti è 29mo a pari merito con Razzoli, Sala è fuori dai 30 11.19: Pinturault non parteciperà alla seconda manche 11.14: Qualificazione difficile per l’azzurro Sala che si inserisce al 29mo posto perdendo tanto, ...

Anche a rate il Samsung Galaxy Fold : l’offerta di 3 Italia dal 16 dicembre : Avete in mente solo il Samsung Galaxy Fold? Possiamo comprenderlo, come pure il fatto che non sia alla portata di tutti visto quello che costa. Come riportato da 'mondomobileweb.it', se ci tenete troppo ad acquistarlo potreste prendere in considerazione l'offerta ALL-IN Super Power 200 di 3 Italia (minuti e SMS illimitati verso tutti, 200GB di traffico dati al prezzo di 14.99 euro al mese), che vi propone di comprarlo a rate (48.99 euro ...

Terremoto nel calcio Italiano - arrestate tre persone per frode in competizioni sportive : c’è anche un calciatore : La Polizia di Catania ha eseguito in mattinata l’arresto di tre persone, tra cui un ex calciatore del Bisceglie, per frode in competizioni sportive Si è svegliato con tre arresti questa mattina il calcio italiano, colpito dall’ennesimo scandalo combine. La Polizia di Catania ha provveduto al fermo di tre persone, ritenute responsabili di frode in competizioni sportive relative ad alcune partite di Lega Pro. I tre indagati sono ...

Sondaggi elettorali - perde voti la Lega : in calo anche la fiducia degli Italiani in Matteo Salvini : Con il Sondaggio realizzato dall'istituto Ixè viene evidenziato un calo dei voti per la Lega e un contestuale decremento della fiducia degli italiani nei confronti del leader del Carroccio, Matteo Salvini. Guadagnano consensi Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva. Il leader che gode di più fiducia resta Giuseppe Conte.Continua a leggere

Giuseppe Conte - dopo Ilva guerra anche ad AlItalia. Mossa kamikaze : il governo cade sui Benetton? : Il premier Conte è ai ferri corti con lo stato maggiore di Atlantia, la holding dei Benetton che gestisce le Autostrade. Giovedì 21 novembre, scrive Il Tempo, il vertice tra il governo e l'azienda non è stato positivo. Da una parte l'esecutivo, furioso per l'abbandono della trattativa per salvare

L'attacco hacker più importante alle banche dati delle istituzioni Italiane : Centinaia di credenziali di accesso a dati sensibili e migliaia di informazioni private contenute in archivi informatici della pubblica amministrazione sono state hackerate. E per Ivano Gabrielli, responsabile del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia Postale, si tratta della "più significativa attività di attacco alle banche dati ...

Sci alpino - la rinascita Italiana nelle discipline tecniche passa anche dal parallelo! Vinatzer - Maurberger e Lara Della Mea atleti predisposti per questa specialità : Una delle novità Della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 è l’introduzione Della coppa di specialità del parallelo. Nella storia, a partire dalla celeberrima gara sulla pista Ronc Della Val Gardena del 1975 con la finale vinta da Gustavo Thoeni su Ingemar Stenmark che regalò al fuoriclasse altoatesino di Trafoi la sua quarta sfera di cristallo assoluta, si sono disputati 17 paralleli maschili e 16 femminili. Queste gare alcune volte, per la ...