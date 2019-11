Ilva | il disegno di una bambina chiede la chiusura della fabbrica che uccide

Fonte : vanityfair

(Di martedì 26 novembre 2019) Racconta la mamma di una bimba di Taranto che la piccola, da grande, vuole fare la pediatra per aiutare i bambini malati. È la bimba il cuiè diventato virale. Unche mostra le ciminiere scure dell’exe che vorrebbe vederle scomparire: «Vogliamo che chiude l’». La Gazzetta del Mezzogiorno è andata a incontrare questanella sua casa che si trova nel rione Tamburi, uno dei più vicini alle ciminiere che disegna e fra i esposti alle emissioni dell’acciaieria. È una delle allievescuola Deledda-De Carolis, chiusa a lungo per problemi di inquinamento e che è bloccata nei giorni in cui il vento soffia verso quella zonacittà perché investita dalle polveri. Sua madre è una di quelle che lottano per la riconversionecome il padre che pure è un operaio dell’. Non c’è solo il foglio con il, ma altri su cui laha ...

