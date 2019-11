Il racconto di una madre | “Ho visto mia figlia soffrire come un cane per 28 ore | poi

Alba Parietti e il doloroso racconto sulla sua famiglia : “Mio zio è entrato in manicomio ed è diventato una larva” : “Mio zio è entrato in manicomio ed è diventato una larva. Io l’ho conosciuto solo in quelle condizioni, ma prima era una mente eccelsa, un intellettuale straordinario. Mia madre è morta dopo un ictus, i suoi organi sono stati donati. Il libro inizia da qui”: parole di Alba Parietti che a RaiRadio 2, durante la trasmissione I Lunatici, ha raccontato alcuni passaggi della sua autobiografia. Passaggi dolorosi, che raccontano fatti ...

Rugby – Il racconto shock di Nigel Owens : “volevo suicidarmi perchè gay. Presi una pistola e mi imbottii di farmaci” : Nigel Owens racconta un triste episodio del suo passato: l’arbitro di Rugby tentò il suicidio poichè non accettava la sua omosessualità Nigel Owens è uno degli arbitri più famosi della storia del Rugby. Il direttore di gara gallese ha diretto 87 partite di Coppa del Mondo, fra le quali la finale del 2015, 76 test match e oltre 150 partite di Pro 14. Nel 2007, fu uno dei primi sportivi di alto livello a rendere pubblica la propria ...

Anne Frank – Vite parallele - lo smartphone di una ragazzina e il racconto cinque sopravvissute per non dimenticare. E Helen Mirren legge il diario : “Anne chi eri? Vorrei sapere tutto della tua storia”. Una didascalia come milioni di altre, postata su Instagram sotto la foto della lapide in cui sono sepolte Anne Frank e la sorella Margot. Così si apre il documentario Anne Frank – Vite parallele. Con Katerine, una ragazza qualunque, con in mano uno smartphone, mentre cerca di capire, comprendere, immaginare l’orrore accaduto nei campi di sterminio nazisti e in particolar modo ciò che accadde ...

I Ragazzi dello Zecchino d'Oro - Film Rai 1/ "Un racconto con contorni di una favola" : I Ragazzi dello Zecchino d'Oro, su Rai 1 storia del Coro dell'Antoniano di Bologna con la maestra Mariele Ventre: "racconto con contorni di favola".

I Ragazzi dello Zecchino d'Oro - Film Rai 1/ "Un racconto con contorni di una favola" : I Ragazzi dello Zecchino d'Oro, su Rai 1 storia del Coro dell'Antoniano di Bologna con la maestra Mariele Ventre: "racconto con contorni di favola".

Una Vita - anticipazioni al 2 novembre : Casilda non crede al racconto di Fabiana : Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 26 al 2 novembre 2019 rivelano che Samuel Alday chiederà a Lucia Alvarado di sposarlo. Ursula metterà in guardia la cugina di Celia mentre le condizioni di salute di Servante peggioreranno. Per finire, Maria e Higinio Baeza proseguiranno nel loro piano per impossessarsi delle ...

Marina Tagliaferri da brividi : Un posto al sole ha salvato una donna - il racconto : Un posto al sole, il cast ospite di Lorella Cuccarini a La vita in diretta Oggi a La vita in diretta Lorella Cuccarini ha avuto il piacere di intervistare il cast di Un posto al sole parlando di rapporti tra condomini. Ne è venuta fuori una bella chiacchierata che ha visto gli attori presenti parlare […] L'articolo Marina Tagliaferri da brividi: Un posto al sole ha salvato una donna, il racconto proviene da Gossip e Tv.

Morì per salvare un'intera famiglia - a 'Italia Sì' il racconto di una superstite della Costa Concordia : Giuseppe Girolamo, uno dei musicisti della nave, perse la vita durante il naufragio per mettere in salvo Antonella Bologna...

Vi ricordate Katia Noventa? La ex showgirl oggi ha una nuova vita. Difficile immaginarla in questi panni… Il racconto a Storie Italiane : Katia Noventa, giornalista ed ex showgirl, ha cambiato completamente vita. Nella puntata di lunedì 21 ottobre, la Noventa è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Il tema della puntata: la nudità. L’ultima volta che Katia Noventa era apparsa in pubblico risale a qualche settimana: in quell’occasione, sempre a Storie Italiane, Katia Noventa aveva spiegato come era cambiata la sua vita quando si era avvicinata alla fede. È stata una ...

Sul Guardian il racconto di Estudiantes-Milan del 1969 : una storia di sangue - violenza e rapimenti : Sul Guardian la storia della sanguinosa partita Estudiantes-Milan del 22 ottobre 1969, cinquant’anni fa. La gara di ritorno della Coppa Intercontinentale si chiuse con un bilancio di tre giocatori arrestati e uno rapito. Quel pomeriggio, Ozvaldo Zubeldía, allenatore dell’Estudiantes, riunì la squadra nella stanza 704 dell’Hotel Nogaro di Buenos Aires per dare le ultime direttive prima di recarsi a giocare alla Bombonera. Nella ...

“Mike Bongiorno una volta…”. Il racconto choc di Antonella Elia - che poi scoppia a piangere : Siamo nel salotto frivolo di Canale 5. È qui che Antonella Elia si racconta a Domenica Live al cospetto della padrona di casa Barbara D’Urso, tra privato e immagine pubblica e il ricordo di Mike Bongiorno: “Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso”. Un racconto duro quello dell’ex soubrette che racconta un aneddoto non proprio semplicissimo: “Non ho mai litigato con Mike Bongiorno – ...

Si masturba sul motorino - il racconto choc di una studentessa : "Mi fissava - l'ho filmato" : La ragazza, universitaria, con il suo cellulare ha filmato parzialmente la scena, poi ha consegnato le immagini ai...