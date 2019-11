Il Premier Conte e la fidanzata Olivia | foto scaccia crisi | e la rottura?

Giuseppe Conte - i contatti con Renzi e Boschi : Premier sempre più lontano dal M5s : Sembrano lontani i tempi in cui Giuseppe Conte esultava per la vittoria del Movimento 5 Stelle alle elezioni. Ad oggi invece il premier preferisce smarcarsi dai pentastellati. "Il Movimento sta vivendo una fase di transizione. Sta per operare alcuni significativi cambiamenti. Auguro a Luigi Di Maio

M5S : Di Maio - 'Movimento sostiene compatto il Premier Conte - serve contratto più forte' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Le stesse fake news che sono circolate su me e Beppe Grillo ci sono anche tra me e il Presidente del Consiglio. Il M5S è unito e compatto, sostiene queste governo e Giuseppe Conte e vogliamo che sia un governo che possa governare per altri tre anni". Lo ha

Il Premier Conte rifà l’appartamento a Palazzo Chigi : spesi quasi 23mila euro : Gabriele Laganà Giuseppe Conte ha fatto ristrutturare il suo appartamento a Palazzo Chigi che ora conta di porta blindata, antifurto e cabina con effetto massaggiante Il premier Giuseppe Conte è decisamente ottimista sul futuro del suo governo. Così fiducioso che la litigiosa maggioranza giallorossa possa durare a lungo che avrebbe deciso di ristrutturare l’appartamento al terzo piano di Palazzo Chigi. La notizia, riportata da Il ...

Ilva - terminato vertice Conte-Mittal. Il Premier : “Obiettivo nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e massimo impegno nel risanamento ambientale”, ha spiegato Conte, aggiungendo che “è stata valutata anche ...

Ilva - vertice da 3 ore tra Conte e Mittal. Il Premier : non accettiamo disimpegno : Prosegue da circa tre ore il vertice tra governo e ArcelorMittal. Al tavolo, da un lato sono seduti il premier Giuseppe Conte, il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il ministro per lo...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il Premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il Premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Ilva - via al vertice tra Conte e Mittal. Il Premier : non accettiamo disimpegno : Via al vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i vertici del gruppo ArcelorMittal, Lakshmi e Aditya Mittal. Con il premier, a quanto si apprende, ci sono i ministri Stefano...

Mes : vertice a Palazzo Chigi - Salvini attacca il Premier Conte : vertice sul Mes, il fondo europeo salva Stati, stamane a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presieduto la riunione alla quale hanno preso parte anche i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Federico D'Incà e Luigi Marattin in rappresentanza di Italia Viva. A rappresentare il PD, il ministro Dario Franceschini, mentre per Leu è arrivato a Palazzo Chigi Stefano Fassina. La maggioranza di governo ...

Stati Generali la prima puntata con l’imitazione del Premier Conte e la conduttrice sovranista (video) : Stati Generali con Serena Dandini su Rai 3 è tornata la satira, alcuni momenti della prima puntata di giovedì 21 novembre Giovedì 21 novembre prima puntata di Stati Generali su Rai 3. La formula è quella tipica dei programmi di satira politica e Contemporanea tipici di Serena Dandini e della sua squadra. Ospiti della prima puntata sono Stati Marco Mengoni e Dario Argento ma la forza del programma la fanno ovviamente i diversi personaggi, i ...

Mes - la verità sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini - cosa promise il Premier a giugno : "Sovranismo da operetta", tuona Giuseppe Conte, "bugiardo e smemorato", risponde Matteo Salvini. Uno scontro totale quello tra il premier e il leader della Lega sul Mes, che in realtà si riferisce a fatti accaduti quando i due governavano insieme nell'esecutivo giallo-verde. Secondo il presidente de

Conte a Milano - aperitivo e passeggiata con Sala in Galleria. Il Premier : “Città che ci inorgoglisce - no frattura tra livello locale e nazionale” : aperitivo in galleria per Conte e Sala offerto dal primo cittadino di Milano. Dopo aver preso parte alla prima tappa di ‘Asset – L’Intellig&nce per le imprese’, a Palazzo Reale, il premier si è fermato col sindaco di Milano al Camparino in Galleria Vittorio Emanuele II, dove i due hanno brindato con un cocktail Camparino. Poi insieme hanno attraversato a piedi la galleria, per arrivare a Palazzo Marino L'articolo ...

Manovra - l'Unione europea "grazia" il Premier Giuseppe Conte Poi avverte : "L'Italia rischia sul deficit" : L'Europa ha dato il via libera alla Legge di Bilancio. Non mancano però gli avvertimenti, scrive nella sua edizione on line del 20 novembre il Giornale. Il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato: "Le misure sono necessarie per tutti i Paesi a rischio non conformità, ma

Salva-Stati - Conte a Salvini : «Era al tavolo a sua insaputa». La replica : «Il Premier mente» : Dall'assemblea dell'Anci di Arezzo Giuseppe Conte torna a "pungere" Matteo Salvini: «Oggi abbiamo scoperto che c'è un negoziato che è da un anno in corso: il...