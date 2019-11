Il Papa e il palazzo di Londra | «Abbiamo scoperchiato la pentola»  

Fonte : corriere

(Di martedì 26 novembre 2019) Francesco di rientro a Roma dopo il viaggio di sette giorni in Thailandia e Giappone. «La Santa Sede ha dimostrato di avere le forze per chiarire cosa non va al suo interno». Sui temi internazionali: «L’Onu? Meglio renderlo più efficace e sono per non usare il nucleare fino a quando non è del tutto sicuro»

