Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) Prima della conferenzadi presentazione della gara contro il Liverpool di domani sera ad Anfield, il capo della comunicazione Nicola Lombardo hato che ilha intenzione dire ile che per ottemperare agli accordi Uefa si è lasciata la possibilità all’allenatore di fare la conferenza «Ilche noi abbiamo, è interrotto solo perché la Uefa non contempla la condizione di, quindi abbiamo preso un impegno per il pre e post partita del Liverpool. L’impegno è che i nostri tesserati non parleranno di questioni diverse dalla partita, quindi nessuna domanda sulla Brexit o su altri problemi di crisi mondiali o locali, voi potrete farle ma a queste domande non ci saranno risposte» L'articolo Ilche ililsta.

napolista : Il #Napoli precisa che il #silenzio #stampa continua Il capo della comunicazione precisa che il silenzio stampa è… - _LadyHoran : Certo dire che la metropolitana di Napoli non funziona ce ne vuole... Si può dire che è l'unica cosa che a Napoli… - Calibano2 : Ma esiste una precisa volontà simulatoria a Napoli? Cazzo si tuffano sempre! E poi piangono piangono piangono piang… -