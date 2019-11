Il M5S è vicino alla liquidazione Se il Pd perde l' Emilia? Catastrofe

Legge elettorale - più vicino accordo M5S-Pd : “Stesse regole per voto al Senato e alla Camera” : Entro la fine dell'anno verrà incanalata la proposta di riforma della Legge elettorale: a deciderlo la riunione di maggioranza che si è tenuta oggi. L'accordo è più vicino e, come spiega il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, prevede anche l'intesa per "uniformare l'elettorato attivo e passivo di Camera e Senato".Continua a Leggere