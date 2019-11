“Il fuoco sotto la cenere” | nel decennale del terremoto un volume degli Alpini aquilani

Accordi&Disaccordi (Nove) - Bersani : “Il massimo esperto di fuoco amico nel Pd è stato Renzi” : “Il massimo esperto di fuoco amico è stato Renzi che mi dava del ‘rottame’ quando ero il segretario del suo stesso partito”. Il deputato di Leu Pier Luigi Bersani , ospite di Accordi&Disaccordi , il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, ha commentato la frase del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova pronunciata alla decima edizione della Leopolda, la ...

Coprifuoco esteso - morti e saccheggi. Il presidente Piñera : “Il Cile è in guerra” : Sale a 11 il bilancio delle vittime. Il capo del governo smentito da un generale. L’ex presidente Bachelet denuncia le violenze contro i manifestanti

Siria - i curdi si ritirano ma resta nodo “zona di sicurezza”. Trump : “Il cessate il fuoco sta reggendo molto bene” : I combattenti curdi hanno lasciato la citta' Siria na di Ras al-Ain, assediata dalle forze turche, ritiro che dovrebbe accelerare la loro partenza da un'area di 32 chilometri di distanza dal confine con la Turchia, che era la principale condizione della tregua negoziata da Washington. Annunciato giovedi', l'accordo prevede la sospensione per 120 ore dell'offensiva lanciata il 9 ottobre dalla Turchia per consentire il ritiro dei combattenti curdi ...

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”. Telefonata con Putin : “Il presidente turco presto a Mosca” : “Non dichiareremo mai cessate il fuoco”, è la risposta del presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Donald Trump, che nelle scorse ore si era detto “pronto a distruggere rapidamente l’economia turca” e ha chiesto ad Ankara di interrompere le operazioni militari in Siria. Erdogan ha aggiunto di non essere preoccupato per le sanzioni americane – firmate dallo stesso Trump – contro la sua offensiva. Le sue ...