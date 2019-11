Il film su Vasco Rossi celebra il mito del rock italiano | polverizzato ogni record di

Ho lavorato con Vasco Rossi al suo film - eppure da piccolo sognavo di fare il settenano - non il cinema : Da piccolo sognavo di fare il sette nano.Mia madre non manca mai di raccontarlo a uno dei miei quattro figli, un po' come in un mantra, ogni volta che ne capita l'occasione. Dice che da piccolo dicevo che da grande avrei voluto essere uno dei sette nani, immagino influenzato beneficamente dalla visione del film della Disney. Anche se a volte optavo per qualcuno di quei lavori che in genere i bambini vedono con maggiore favore, tipo ...

“Nonstop live” - arriva nelle sale il music film su Vasco : arriva nei cinema italiani, solo per 3 giorni, il 25, 26 e 27 novembre, "Nonstop live", il music film su Vasco Rossi diretto da Pepsy Romanoff, che mostra le immagini, i suoni e le parole dei tour 2018 e 2019 del rocker di Zocca. Da come nasce una scaletta "perfetta" al fronte del palco, il Blasco nazionale racconta i segreti delle sue scelte, affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti, dall intimità di una sala ...

Vasco Rossi verso il Circo Massimo con un film e un doppio album in uscita a dicembre : Dopo i sei concerti a San Siro, si parla di Vasco Rossi verso il Circo Massimo con un festival rock che toccherà anche la capitale. L'indiscrezione, che era già trapelata, torna a farsi sentire in maniera prepotente dopo le conferme di Firenze Rocks e di Imola, con l'atteso ritorno all'Autodromo Ferrari a 14 anni dal suo ultimo spettacolo. Tante e variegate sono le indiscrezioni che si rincorrono in queste settimane in merito al nuovo tour ...