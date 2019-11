Il Collegio 5 ci sarà? Le ultime novità sulla prossima edizione

I retroscena di Blogo : Il Collegio 5 ci sarà : Forte di ascolti più che buoni e di una onda mediatica che spazza le spiagge dei social network, oltre che di un coinvolgimento del mezzo televisivo da parte di una schiera di pubblico (i teen ager) solitamente lontani dal piccolo schermo, è praticamente certa la messa in produzione della quinta serie del Collegio. Il Collegio 4, ultima puntata del 26 novembre 2019: anticipazioni e diretta Il ...

Il Collegio 4 - spoiler sesta puntata : ci saranno gli esami di fine anno e una festa horror : Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 2 la sesta ed ultima puntata della quarta stagione de 'Il Collegio'. Secondo le ultime anticipazioni sarà un episodio ricco di colpi di scena e di momenti davvero emozionanti. In particolare ci sarà il preside che annuncerà una festa di fine anno, il cui tema sarà horror. Ma non è tutto perché quest'ultimo dirà che prima della festa ci saranno gli esami di fine anno. Infatti, gli alunni dovranno ...

Il Collegio 5 ci sarà? Ecco come partecipare ai casting della prossima edizione : Il Collegio 5 ci sarà oppure no? Inutile dire che con gli ottimi ascolti registrati da questa quarta edizione il rinnovo è assicurato. Proprio questa sera su Rai2 gli allievi della classe si ritroveranno ad affrontare gli esami finali tra promossi, bocciati e lacrime (di gioia o dolore che esse siano) ma che qualcuno è già pronto a non mollare la presa presentandosi ai casting per la prossima edizione in onda nell'autunno del 2020 su Rai2 anche ...

Il Collegio 4 - anticipazioni del 26 novembre : Montuori sarà severamente punito : In onda da martedì 22 ottobre, "Il Collegio 4", il noto docu-reality trasmesso su Rai 2 basato sul format britannico "That'll Theach 'em" di Channel 4, volge al termine. Le anticipazioni relative all'ultima puntata di martedì 26 novembre, rivelate dal video trasmesso al termine della penultima puntata, sono ricche di importanti novità. In particolare, si assisterà alla punizione di Gabriele Montuori, all'occupazione della struttura da parte dei ...

Il Collegio 4 anticipazioni - la classe sarà dimezzata : scontri durissimi e lacrime : anticipazioni Il Collegio 4: il preside furioso con la classe Al Collegio 4 la prossima settimana sarà durissima per gli allievi. Prima di capire però cosa succederà vi ricordiamo che nella struttura è arrivato l’ispettore scolastico e che il preside ha avvertito tutti: non ha mai ricevuto relazioni negative e se succederà prenderà dei seri […] L'articolo Il Collegio 4 anticipazioni, la classe sarà dimezzata: scontri durissimi e ...

Nicolò Robbiano fiume in piena dopo il Collegio 4 : Sara - il prof Maggi e la sorpresa : Il Collegio 4, Nicolò Robbiano e Sara Piccione dopo il programma Rai Come ben sapete, Nicolò Robbiano e Sara Piccione si sono piaciuti al Collegio 4 e in molti si chiedono se stanno ancora insieme o se il loro rapporto è naufragato. Non abbiamo la certezza di ciò che stiamo per dirvi perché – come […] L'articolo Nicolò Robbiano fiume in piena dopo il Collegio 4: Sara, il prof Maggi e la sorpresa proviene da Gossip e Tv.

Il Collegio 4 Anticipazioni : Claudia Dorelfi Sarà Espulsa? : Un’altra puntata del Collegio è giunta al termine, è stata puntata ricchissima piena sia di scene divertenti che di momenti più seri e di riflessione. I telespettatori però alla fine sono rimati incerti sul destino di Claudia Dorelfi, la ragazza infatti rischi di essere espulsa. Ecco cosa è successo in puntata e soprattutto cosa vedremo nella prossima. La nuova edizione del Collegio 4 sta appassionando molti telespettatori e di settimana ...