Il Collegio 4 | ultima puntata Diretta | promossi e bocciati | il discorso del preside

Il Collegio 4 - ultima puntata del 26 novembre 2019 : anticipazioni e diretta : Riaprono, per l'ultima volta in questa stagione, le porte de Il Collegio. La sesta e ultima puntata del docu-reality dei record di Rai2 andrà in onda questa sera, martedì 26 novembre alle ore 21.20. Per il gran finale, si attendono sorprese e colpi di scena all'ultima campanella, che Tvblog seguirà in liveblogging.Come già suggerito dal promo della puntata, il Preside annuncerà alla classe che, in occasione dell'ultima settimana di permanenza ...