Il bilancio di Binotto | “Anno di rifondazione”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 26 novembre 2019) "Abu Dhabi è l'ultima gara di quella che per tutti è stata una stagione molto lunga. Per noi della Scuderia Ferrari si è trattato di un anno di rifondazione, con una squadra giovane nei rispettivi ruoli e Charles al suo primo anno con noi. Per questo uno degli obiettivi del 2019 era gettare le fondamenta per il futuro. Come è ovvio ci sono stati alti e bassi: la prima parte della stagione non è andata come volevamo ma quei momenti difficili mi hanno dato modo di vedere lo spirito di squadra, la compattezza, la capacità di rimboccarsi le maniche e la voglia di lottare per recuperare". Il team principal della Ferrari Mattiatraccia undella stagione che si concluderà domenica ad Abu Dhabi."Particolarmente significativa è stata la reazione che si è vista dopo la pausa estiva - aggiungeal sito della Ferrari -, con sei pole position consecutive e tre vittorie di ...

