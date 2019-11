Ibrahimovic annuncia la nuova squadra | la destinazione è clamorosa VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Novità clamorose sul futuro dell’attaccante Zlatan, lo svedese ha interrotto da poco l’esperienza in MLS, l’ex Juventus ha lasciato il segno grazie a prestazioni di alto livello e tanti gol, il calciatore si dimostra in grande forma ed in grado di fare ancora la differenza. Nelle ultime settimane sono andati in scena tantissimi contatti con diverse squadre per l’ultima esperienza della carriera, interesse anche da club di Serie A, principalmente Milan e Bologna. Nelle ultime ore annuncio clamoroso di Zlatanche hato attraverso unla sua prossima. La prossimadovrebbe essere l’Hammarby, probabilmente non si tratta di uno scherzo ma la volontà dello svedese di chiudere la carriere in patria, ladi Stoccolma ha individuato in Zlatan in sostituto ideale di Tankovic, destinato al ...

