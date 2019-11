I tormenti dei 5s su Ursula | domani sì sofferto a Strasburgo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Il clima rispetto a luglio è cambiato: l’inverno ha portato il freddo nei rapporti tra M5s e Pd anche a livello europeo. Soltanto dopo circa tre ore di riunione a, i 14 eurodeputati del Movimento decidono chevoteranno sì alla nuova Commissione guidata davon der Leyen. Ma, apprende Huffpost, una decina di loro non è convinta del linea adottata dopo una lunga discussione e qualcuno potrebbe ‘disobbedire’. Ma in unablindata per la sicurezza ai mercatini di Natale, dopo l’attentato dell’anno scorso, la nuova Commissione si appresta a passare l’esame dell’Europarlamento: a pieni voti.A differenza del voto di luglio, quando von der Leyen superò il test parlamentare sulla nomina a presidente della Commissione per soli 9 voti di scarto, stavolta i pentastellati non dovrebbero essere ...

