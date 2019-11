I nemici dei film che assomigliano ai nostri

In The Last of Us Part II l'IA dei nostri compagni e dei nemici ha subito "un'enorme revisione" : The Last of Us può essere ritenuto un capolavoro, ma non è stato un gioco perfetto, e tra i pochi difetti che le persone potrebbero trovare nel gioco, quello che viene menzionato più frequentemente è quello relativo alla sua IA. Più specificamente, l'IA dei nostri compagni e il modo in cui continuavano a correre per gli ambienti anche durante le sezioni stealth senza che venissero visti dai nemici.Secondo Naughty Dog, questo non sarà più un ...