Hysaj e il Napoli | tweet di solidarietà | «Siamo vicini al popolo albanese»

Milan-Napoli - Ancelotti lascia fuori Mertens e Fabian Ruiz. Sorpresa Hysaj : Alla fine Ancelotti riesce a sorprende ancora e lascia in panchina Mertens, come previsto, e Fabian Ruiz. In campo Elmas sulla sinistra e Callejon confermato invece a destra. Confermata invece la coppia d’attacco con Insigne e Lozano. Difesa con Koylibaly e Manolas centrali, Sorpresa Hysaj a sinistra Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Callejon, Allan, Zielinski, Elmas, Lozano, Insigne L'articolo Milan-Napoli, ...

Duka : “Hysaj resterà a Napoli a gennaio e vi spiego perchè…” : Duka: “Hysaj non si muoverà da Napoli a gennaio perchè sarà Ancelotti ad andare via”. Armat Duka, presidente della federcalcio albanese dal 2002, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato di Hysaj. Questo, uno stralcio riportato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “Hysaj mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita. Merita di giocare e secondo me a gennaio non si muove, ...

Il presidente della Federcalcio albanese : “Hysaj resta nel Napoli. A gennaio sarà Ancelotti ad andare via” : Il Corriere dello Sport intervista Armat Duka, presidente della Federcalcio albanese. Parla anche di Hysaj. “Mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita: forse non capisco di calcio, ma dico che per me poteva restare in campo”. Sull’ipotesi che a gennaio lasci il Napoli “Hysaj merita di giocare e secondo me non si muove a gennaio, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi spiace per Carlo, sono un tifoso milanista, però da ...

Giuffredi : ”De Laurentiis non lascerà mai il Napoli - è la sua azienda. Hysaj via a parametro 0?” : Giuffredi: Hysaj potrebbe andare via a parametro 0, piace alla Roma. De Laurentiis persona ragionevole, troppe voci spaventano i calciatori Giuffredi sullo scambio Hysaj- Florenzi: non mi risulta, Hysaj piace alla Roma, ma non so niente dello scambio. La Roma ha bisogna del terzino Giuffredi DE Laurentiis Napoli Hysaj — A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente, per ...

Napoli ha bisogno di un centravanti - Allan Piace a Conte - Hysaj-Florenzi? Possibile scambio : Chiariello: oggi Repubblica titola: “De Laurentiis pronto a farla pagare ai giocatori”. La domanda che dobbiamo porci è: “Ma al mercato di Gennaio, ci sarà ancora Ancelotti al Napoli?”. C’è un marasma generale. Napoli Allan DE LAURENTIIS ANCELOTTI — A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare dell’attuale ...

Hysaj - l’ag. annuncia : “La Roma lo vuole - ma se rimane il Napoli lo manderà a zero! Sull’ipotesi scambio con Florenzi…” : L’agente di Hysaj parla del futuro del suo assistito Mario Giuffredi, agente del terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo ...

Scambiereste Hysaj con Florenzi? Napoli e Roma sono al lavoro : La trattativa è ormai ufficiale. Florenzi, il capitano, l’ex capitano, sembra ogni giorno più lontano da Roma. Una situazione simile a quella di Insigne di un mese fa. Non che oggi il rapporto di Lorenzo con l’ambiente sia migliorato, ma con Ancelotti sì. Invece il rapporto tra Fonseca e Florenzi non registra alcuna variazione in positivo. Anzi. La rottura, per dirla in termini trottistici, è prolungata. L’edizione Romana del ...

Repubblica : il Napoli segue l’affare Florenzi. L’idea è di mettere sul piatto Hysaj : Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, il club di De Laurentiis seguirebbe con attenzione gli sviluppi della questione Alessandro Florenzi. Il calciatore è finito ai margini del progetto della Roma. Scrive il quotidiano: “Il suo obiettivo è quello di giocare gli Europei, quindi a gennaio potrebbe aprirsi uno spiraglio per una cessione, magari in prestito con diritto di riscatto”. Al Napoli non dispiacerebbe avere a disposizione un ...

Napoli-Genoa - gioca Hysaj. In attacco Mertens e Lozano : Ancelotti ha scelto l’undici da mandare in campo al San Paolo contro il Genoa. Come da anticipazioni della vigilia, in porta Meret lascia spazio al collega colombiano Ospina. Davanti a lui, impegnati a proteggere la porta del Napoli, ci saranno Di Lorenzo sulla destra, centrali Maksimovic e Koulibaly e, sulla sinistra, Hysaj. L’albanese l’ha spuntata su Mario Rui per un posto in campo dal primo minuto. Centrocampo collaudato ...

CorSport : Napoli-Genoa - sorpresa Hysaj. Ospina dal primo minuto. Dubbio su Milik : Una partita molto delicata, quella di stasera al San Paolo contro il Genoa. Il Napoli è ancora avvolto dalla tensione e si annunciano anche contestazioni dagli spalti, come già avvenuto in occasione dell’allenamento a porte aperte tenutosi in settimana. Il Corriere dello Sport ipotizza la formazione che schiererà in campo Ancelotti. Non ci sarà Meret, tra i pali, ma Ospina. La linea difensiva prevede Di Lorenzo a destra e Maksimovic e Koulibaly ...

Convocati Napoli-Salisburgo : ci sono Allan e Hysaj - non c’è Younes : Convocati Napoli-Salisburgo. Torna Allan tra i Convocati di Carlo Ancelotti per la partita di Champions di domani sera tra Napoli e Salisburgo. Il brasiliano, informa il Napoli, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte differenziato. Il Napoli è primo nel girone con 7 punti, uno di vantaggio sul Liverpool e quattro in più rispetto agli austriaci. Una eventuale vittoria del Napoli determinerebbe il passaggio del turno. In realtà anche il ...

Napoli - parla l’agente di Hysaj : “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” : Napoli, parla l’agente di Hysaj: “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Queste le parole dell’agente di Hysaj “Futuro Hysaj? Io e De Laurentiis abbiamo un buon rapporto, non ci sono mai stati problemi. Anche quando si era aperta la trattativa col ...

Giuffredi : «È anche nell’interesse del Napoli vendere Hysaj a gennaio» : Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha detto che «è nell’interesse di tutti vendere Hysaj a gennaio. A giugno lui andrà in scadenza e il Napoli non guadagnerebbe nulla dalla sua cessione. Già in estate si sono presentate occasioni, il club aveva dato il suo assenso ma poi non ci sono stati i tempi tecnici per chiudere l’operazione». Giuffredi ha aggiunto che ...

Convocati del Napoli per Salisburgo : out Ghoulam - Mario Rui - Hysaj : Assenti Mario Rui, Ghoulam, Hysaj per Salisburgo-Napoli. Problemi a sinistra per gli azzurri. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni e non mancano le sorprese. Il Napoli è in emergenza per gli esterni di difesa. Mario Rui non è partito per affaticamento muscolare, Hysaj sta completando il recupero, è fuori anche Ghoulam. Maksimovic infortunato. Il Napoli quindi o giocherà con Luperto a sinistra (Luperto giocò anche lo scorso anno a ...