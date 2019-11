Hunters | Al Pacino va a caccia di nazisti nella nuova serie tv Amazon

Trailer di Hunters - Al Pacino a caccia di nazisti su Amazon (con la voce di Giancarlo Giannini) : "Arriva un momento in cui tutti dobbiamo scegliere tra la luce e l'oscurità"Si apre con questa frase il primo teaser Trailer di Hunters che trovate in apertura di articolo. A pronunciare la frase è Al Pacino doppiato, come al solito, dalla voce profonda e riconoscibile di Giancarlo Giannini (in fondo all'articolo trovate il Trailer originale così da poter fare un confronto tra le due voci), protagonista di Hunters attesa serie tv in arrivo nel ...

Al Pacino cacciatore di nazisti nella serie “Hunters” : Al Pacino cacciatore di nazisti nella New York degli anni Settanta. L'attore premio Oscar è il protagonista di "Hunters" nuova serie di Amazon Prime Video che racconta il tentativo di un gruppo di ufficiali nazisti, nascosti fra la gente comune negli Usa, di ricreare il Quarto Reich in America e del gruppo di uomini e donne, guidati da Al Pacino, che prova a fermarli.

Il teaser trailer di Hunters - la serie tv con Al Pacino cacciatore di nazisti : https://www.youtube.com/watch?v=hYxTHcoRpNo Il male nasce come una piccola macchia che poi si espande. Almeno questo è quello che sostiene il protagonista di Hunters, nuova serie di Amazon Prime Video prodotta dal regista premio Oscar Jordan Peele (Get Out, The Twilight Zone). A interpretarlo in modo già magistrale è Al Pacino, che torna in tv in un ruolo originale: è il capo di una banda raffazzonata di individui che, nella New York del 1977, ...

Ecco Hunters su Prime Video - Al Pacino a caccia di nazisti nella New York degli anni ’70 (trailer) : Il 2020 segnerà più che mai la migrazione di massa delle grandi star del cinema verso il piccolo schermo. Il premio Oscar Al Pacino farà la sua parte con Hunters, una nuova serie thriller prodotta da Jordan Peele e attesa nei prossimi mesi su Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon – bastano pochi clic per abbonarsi e approfittare della prova gratuita – accoglierà dunque la serie creata da David Weil (Moonfall), al contempo ...