Huawei Sound X | il nuovo smart speaker è una sfida all' Apple HomePod

Fonte : gqitalia

(Di martedì 26 novembre 2019)ha annunciato l'arrivo di un. Dopo l'AI Cube arrivato pochi mesi fa in Italia, l'azienda di Shenzhen raddoppia la propria offerta con ilX, realizzato in collaborazione con Devialet, un'importante azienda francese del mondo dell'audio di alta gamma e conosciuta soprattutto per la sua linea di altoparlanti Phantom. Ilè caratterizzato da un design pulito ed elegante che sposa l'armonia di un audio a 360 gradi con la potenza del doppio subwoofer da 60 watt collegato alla gamma completa di servizi. In primisHiLink, per il controllo dellahome, o i comandi vocali per l'assistente digitale tramite i 6 microfoni integrati: basta chiamare loe si accenderà un anello luminoso sulla parte superiore dell'altoparlante, in corrispondenza dei controlli touch, per ...

geeklinkit : Huawei Sound X: presentato ufficialmente in Cina - batista70phone : Huawei Sound X: presentato ufficialmente in Cina - zazoomblog : Huawei presenta il nuovo smart speaker Sound X e una versione da 75? del suo Smart Screen - #Huawei #presenta… -