Huawei rilascia un corposo aggiornamento software per gli Huawei Mate 30 Pro

C’è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i : l’azienda potrebbe anche decidere di rilasciare la EMUI 10 : C'è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i: l'azienda potrebbe anche decidere - se ci sono i requisiti hardware - di rilasciare la nuova EMUI 10 L'articolo C’è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i: l’azienda potrebbe anche decidere di rilasciare la EMUI 10 proviene da TuttoAndroid.

La EMUI 10 inizia ad essere rilasciata per i Huawei P30 e P30 Pro a partire dalla Cina : Huawei ha avviato il programma di beta test della EMUI 10 basata su Android 10 per i Huawei P30 e Huawei P30 Pro L'articolo La EMUI 10 inizia ad essere rilasciata per i Huawei P30 e P30 Pro a partire dalla Cina proviene da TuttoAndroid.

Huawei rilascia la beta di Android 10 con la EMUI 10 per questi altri modelli : Huawei ha avviato il rilascio della beta di Android 10 con EMUI 10 per I Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, P20 e P20 Pro L'articolo Huawei rilascia la beta di Android 10 con la EMUI 10 per questi altri modelli proviene da TuttoAndroid.