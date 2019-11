Huawei offre dieci milioni di buoni motivi per sviluppare con loro

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) Pier Giorgio Furcas, Deputy General ManagerCBG Italiadi dollari di investimenti e un programma destinato solo agli sviluppatori italiani. Arriva a Milano la prima giornata dedicata ai programmatori dell’azienda cinese, che ha deciso di presentare un piano di incentivi per far partire anche nel nostro paese il suo programma per sostenere e facilitare lo sviluppo delle soluzioni software sulla sua piattaforma di serviziMobile Service.sta puntando molto sull’Italia anche perché il mercato (e le istituzioni) italiane sono molto ricettive. Alla presenza dell’assessore all’innovazione del comune di Milano Cocco e del vicepresidente della Regione Lombardia Sala, infatti, i manager dihanno spiegato i numeri grazie ai quali gli sviluppatori dovrebbero fidarsi e investire nell’azienda cinese sviluppando app ...

