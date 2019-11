Grillo era un fascista per il Pd Oggi il Dc Beppe ci rifila il MES

Dopo la svolta di Grillo il Pd spera ancora in un'alleanza organica. Ma Di Maio resiste - a partire dall'Emilia : Non ci crede nessuno, ci sperano tutti. Dal Partito democratico si guarda a quel che succede dentro il Movimento 5 stelle. I segnali contraddittori non mancano. A partire dall’intervista di domenica che ha rilasciato Luigi Di Maio al Messaggero, nel quale la declinazione “sovranista” sembrava essere il fil rouge del ragionamento del capo politico. Le complicazioni della situazione politica e del mare tumultuoso che imperversa ...

Ecco i sei grillini con cui azzerano Luigi Di Maio : svelata la mossa di Grillo e Casaleggio - i nomi : Ci sarà una "regia" di sei grillini intorno a Luigi Di Maio. Dopo l'incontro con il capo politico del M5s, la mossa di Beppe Grillo è una maggiore collegialità nelle scelte. "Il team del futuro avrà deleghe pesanti", dice Di Maio ai suoi dopo la riunione, secondo quanto riporta il Corriere della Ser

Beppe Grillo - le voci : azzera Luigi Di Maio sul suo blog? "Presto un post per un nuovo voto su Rousseau" : Commissariamento totale. Si torna all'incontro di sabato, a Roma, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo, col comico che di fatto ha esautorato il capo politico. Di Maio sì confermato nel suo ruolo con tanto di "non rompete i cog***", ma passa la linea del comico: alleanza col Pd in primis. E il commissar

Lettera a Grillo contro Di Maio? Voci insistenti. Showdown nel M5S : All'indomani della votazione sulla piattaforma Rousseau che ha sconfessato la linea di Luigi Di Maio sulle elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna è un proliferare di distinguo e di attacchi sempre più espliciti verso il ministro degli Esteri. Sono in molti, come una grillina della prima ora come Roberta Lombardi, a chiedere che ora gli... Segui su affaritaliani.it

Alessandro Di Battista - ai funerali della madre tutto il M5s tranne Grillo e Casaleggio : assenze pesantissime : Ieri, martedì 12 novembre, a Roma presso la chiesa in piazza dei Giuochi Delfici, i funerali della madre di Alessandro Di Battista. La signora Maria Grazia Mercuri è scomparsa a 74 anni dopo una lunga malattia, ed è stata ricordata dal figlio con un toccante messaggio sui social in cui annunciava i

M5S : Giarrusso firma lettera attivisti calabresi a Grillo - ‘stop capo politico’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Passa per una lettera aperta a Beppe Grillo scritta dagli attivisti calabresi l’ultimo attacco sferrato dal senatore M5S Mario Michele Giarrusso a Luigi Di Maio. Missiva che il parlamentare siciliano ha firmato e condiviso su Facebook, invitando i suoi follower a condividerla per “salvare il Movimento”.“Caro Beppe – si legge nella lettera – chi lo avrebbe detto che oggi, dopo ...

Togliere il voto agli anziani - Salvini contro Grillo : “Che schifo - che miseria umana. Ricoveratelo” : "Ricoveratelo": così Matteo Salvini si rivolge a Beppe Grillo dopo la provocazione lanciata dal co-fondatore del Movimento 5 Stelle riguardante la possiiblità di Togliere il diritto di voto agli anziani. "Ma che miseria umana, che volgarità, che schifo", afferma ancora il leader della Lega in diretta su Facebook.Continua a leggere

La maschera di Grillo-Joker : Che ci faceva la maschera di Joker sulla faccia di Beppe Grillo la sera del decimo compleanno del Movimento 5 stelle? Grillo è uno che i simboli, le allusioni, gli oggetti dell’immaginario non li sceglie a caso. Leggi

Grillo : “L’Elevato può rigenerare la politica se è Elevato. Ce ne sono di tre generi : estetico - etico e religioso. Altrimenti è solo un politico” : Gli “elevati possono contribuire alla rigenerazione della politica se essi sono genuinamente degli elevati”. Beppe Grillo, a meno di 24 ore dalla conclusione della due giorni del Movimento 5 stelle, ha scelto di scrivere un lungo post sul suo blog dedicato a “l’elevato”, definizione con la quale provocatoriamente si fa chiamare dai suoi. L’articolo dal titolo “La trinità degli Elevati” affronta in ...

Beppe Grillo : "Diamo la narrazione al Pd e a migliaia di giovani - è meraviglioso" : “Stiamo vivendo un momento straordinario. Quando senti il segretario del Pd dire “tu vali tu”, è meraviglioso, non si capisce nulla ma è meraviglioso, perché ”è l’uno vale uno”. Quando Renzi pianta un albero ogni iscritto che fa è meraviglioso, anche se ha piantato due piantine adesso Diamo una narrazione al Pd, a migliaia di giovani, una visione che abbiamo avuto, anzi che ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Calabria : Nesci vede Grillo - 'mia candidatura va considerata' : Napoli, 12 ott. (AdnKronos) - Un incontro di una decina di minuti, questa mattina, tra Beppe Grillo e la deputata M5S Dalila Nesci, che chiede a gran voce di essere la candidata per i 5 Stelle in Calabria, rigettando ogni ipotesi di alleanza con il Pd. A quanto apprende l'Adnkronos, la parlamentare

Italia a 5 Stelle - arrivano Grillo e Conte alla Mostra d'Oltremare : oltre 8mila persone alla fiera : Arena Flegrea registra il sold out dei quattromila biglietti venduti online. Applausi e cori per il premier, attivisti contro i cronisti: "Jatevenne"