Governo conferma Arcuri a Invitalia | potrebbe diventare lui Mr Ilva

Seggiolini anti-abbandono - il Governo conferma : niente multe per i genitori fino a marzo : Il rinvio delle sanzioni per i genitori (con figli di età inferiore ai quattro anni) che non si sono dotati dei Seggiolini anti-abbandono sembra ormai certo. Durante il question time alla Camera anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha confermato che le multe per chi non utilizza dispositivi salva-bebè idonei non dovrebbero arrivare fino a marzo.Continua a leggere