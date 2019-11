Golf – Alfred Dunhill Championship | scatta con il consueto anticipo l’European Tour 2020

Fonte : sportfair

(Di martedì 26 novembre 2019) L’Europeanapre in Sudafrica la stagionecon ilsull’anno solare, dove si disputa l’A soli quattro giorni dalla conclusione a Dubai della stagione 2019,apre in Sudafrica quella del, con ilsull’anno solare, dove si disputa l’(28 novembre-1 dicembre) al Leopard Creek CC di Malelane. Si sarebbe dovuto giocare in concomitanza anche in Asia, ma l’Hong Kong Open è stato cancellato per la difficile situazione sociale del momento a Hong Kong. Quattro gli azzurri in gara in Sudafrica: Edoardo Molinari, Renato Paratore, Lorenzo Gagli e Francesco Laporta, che ha appena conquistato la ‘carta’ sul Challengedopo il successo nel Grand Final con prima posizione nella money list. Quanto mai motivati i giocatori sudafricani, lo scorso anno beffati dallo ...

