Giuseppe Conte | “Le ‘sardine’ sono un movimento stimolante | li incontrerei con piacere”

Giuseppe Conte - i contatti con Renzi e Boschi : premier sempre più lontano dal M5s : Sembrano lontani i tempi in cui Giuseppe Conte esultava per la vittoria del Movimento 5 Stelle alle elezioni. Ad oggi invece il premier preferisce smarcarsi dai pentastellati. "Il Movimento sta vivendo una fase di transizione. Sta per operare alcuni significativi cambiamenti. Auguro a Luigi Di Maio

Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : "Mes - non lo voterò mai" : Tornano gli attacchi interni al Movimento 5 Stelle. Ancora una volta a scalfire l'unità dei pentastellati è GianLuigi Paragone. Il dissidente per antonomasia, ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta, ha riserbato critiche a tutti i suoi colleghi: da Luigi Di Maio (preso di mira da qualsia

Mes - Claudio Borghi e il documento inedito : "Quanti soldi Giuseppe Conte ha promesso di versare" : La riforma del Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, si preannuncia una stangata. A mettere in allarme l'Italia è Claudio Borghi che, sul suo profilo Twitter, pubblica la tabella con i dati relativi ai versamenti per il bottino dell'Ue. "La vedete questa tabella - cinguetta il leghista -. Indica qua

Franco Bechis inchioda Giuseppe Conte sulla maxi-ristrutturazione : "Povero - gli impedivano di fare pipì" : L'ultima gatta da pelare per Giuseppe Conte? Lo scoop de Il Tempo sui sontuosi lavori di ristrutturazione del bagno di cui dispone nel suo appartamento all'interno di Palazzo Chigi. Lavori che, ha replicato il premier, erano già stati stabiliti dai suoi predecessori. Tesi che però il direttore, Fran

Ex Ilva - Giuseppe Conte : "Possibile intervento pubblico. Scudo penale? Vedremo" : Tentativi disperati di Giuseppe Conte. Tentativi disperati di salvare l'Ex Ilva. Il premier, infatti, è tornato "in ginocchio" di fronte ai franco-indiani pur di evitare il disastro apparecchiato dal governo giallorosso. E pur di salvare il salvabile, il premier ha fatto retromarcia (seppur non anco

Giuseppe Conte - la maxi-ristrutturazione dell'appartamento a Palazzo Chigi (a nostre spese) : Il premier Giuseppe Conte ha ristrutturato il "suo" appartamento al terzo piano di Palazzo Chigi. Lo ha scoperto Il Tempo in edicola sabato 23 novembre. Porta blindata, antifurto con telecamere a colori, impianto idrico, nuovi attacchi per lavatrice e lavastoviglie, persiane in legno e una cabina do

Giuseppe Conte - dopo Ilva guerra anche ad Alitalia. Mossa kamikaze : il governo cade sui Benetton? : Il premier Conte è ai ferri corti con lo stato maggiore di Atlantia, la holding dei Benetton che gestisce le Autostrade. Giovedì 21 novembre, scrive Il Tempo, il vertice tra il governo e l'azienda non è stato positivo. Da una parte l'esecutivo, furioso per l'abbandono della trattativa per salvare

Giuseppe Conte verso la fine : "Qua non superiamo gennaio". Le terribili voci dalla cena post-Rousseau : A nulla sono servite le rassicurazioni di Giuseppe Conte durante la cena riparatoria, il verdetto di Rousseau è piombato sul governo generando non pochi danni. Il sì alle liste autonome M5s per le regionali ha messo in difficoltà il Pd che ora vede sempre più lontana la vittoria in Emilia-Romagna. E

Mes - Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte : "Se cede sarebbe alto tradimento - che viene punito col carcere" : Pesantissimo attacco di Matteo Salvini a Giuseppe Conte: "Il Mes è un trattato che rischia di far saltare i risparmi degli italiani, è un modo di fare terrorismo, sarebbe un trattato folle, un organismo privato decide di quanto tagliare i fondi delle banche per salvare le banche tedesche", sbotta il

Mes - la verità sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini - cosa promise il premier a giugno : "Sovranismo da operetta", tuona Giuseppe Conte, "bugiardo e smemorato", risponde Matteo Salvini. Uno scontro totale quello tra il premier e il leader della Lega sul Mes, che in realtà si riferisce a fatti accaduti quando i due governavano insieme nell'esecutivo giallo-verde. Secondo il presidente de

Mes - Giuseppe Conte pensa a un rinvio per evitare incidenti in Parlamento. Retroscena : sull'orlo della crisi : Potrebbe essere rinviata la firma sul Fondo Salva Stati. Luigi Di Maio ha infatti deciso di sfilarsi in rotta con il premier Giuseppe Conte. Del resto tocca a lui, in qualità di ministro degli Esteri, siglare il documento e la decisione per quanto lo riguarda è già presa: "rinvio, occorre un supplem

Giuseppe Conte a Fiorello : “So che fai la mia imitazione. E’ molto grave - questa è una minaccia - un giorno verrò a trovarti” : “Buongiorno Fiorello, purtroppo non ho tempo di seguirti ma ho saputo che hai un’edicola molto speciale, ViaAsiagio10, e so che mi prendi in giro, imitandomi”. Così Giuseppe Conte, intercettato da Fabrizio Biggio durante la serata di beneficenza per l’ospedale Bambino Gesù. Il messaggio del premier si riferisce al programma condotto da Fiorello che va in onda al mattino su RaiPlay e che è una sorta di anticipazione dello ...

Giuseppe Conte e il "sovranismo da operetta". Cosa diceva qualche mese fa : Il fondo Salva Stati ha riacceso lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. "Oggi ci si meraviglia e lo stesso partito che partecipava a vertici di maggioranza sul tema scopre l'esistenza del Mes e grida allo scandalo: questo è un atteggiamento irresponsabile", attacca il premier: "Pretendo una

Giuseppe Conte e il caso Mes - la metà dei grillini tace : il piano per fermare Luigi Di Maio : Nonostante tutto il Movimento 5 Stelle sia coeso contro il patto segreto presumibilmente firmato da Giuseppe Conte, è il leader a forzare particolarmente la mano. Un dettaglio che non è passato inosservato al Giorno che ha visto, nelle dichiarazioni dei deputati grillini, la manina di Luigi Di Maio: