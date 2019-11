Giovedì ‘Giornata del Familiare Assistente’

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – ‘Il diritto della persona con disabilita’ o delassistente a partecipare alle procedure di valutazione della qualita’ dei servizi erogati’. Sara’ questo il tema della 4a giornata delAssistente, aperta a tutti i cittadini e organizzata Roma dalla Consulta delle persone con disabilita’, in collaborazione con il Municipio Roma 1 Centro il 28 novembre dalle 9.30 alle 13 nell’Aula magna del liceo classico Terenzio Mamiani, in Viale delle Milizie 30. Il punto 10 della Carta Europea delassistente recita: “La persona disabile o ilsono i primi esperti dei loro bisogni e delle risposte adatte a soddisfarli, pertanto devono intervenire alle procedure di valutazione”. Anche l’articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ chiede agli ...

