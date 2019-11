Giorgia Meloni | il piano in Parlamento per abolire il reddito di cittadinanza M5s

Enrico Mentana - sondaggio Swg per il TgLa7 : esplode Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Cifra mai vista : Clamoroso sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta da Enrico Mentana. "Il centrodestra scende sotto il 50 per cento. Flessione della Lega, che resta il primo partito con il 33,1 per cento ma perde quasi un punto". Cresce e supera il 10 per cento Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, "che per

Sardine - Giorgia Meloni : "Sono la sinistra del Pd che manifesta senza bandiere perché se ne vergogna" : Giorgia Meloni ha il coraggio di affermare con forza quello che probabilmente tutti pensano e nessuno dice sul movimento di protesta "apolitico" delle Sardine. La presidente di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, riporta le parole del leader delle Sardine Mattia Santori

Vercelli - la scuola nega il pranzo a chi sostiene Fratelli d'Italia : sfregio a Giorgia Meloni : Vietato far da mangiare alla destra. L' Istituto alberghiero di Trino (Vercelli) avrebbe dovuto ospitare a pranzo i 120 partecipanti al convegno "Dio Patria Famiglia" organizzato da Fratelli d' Italia. Tutto secondo le regole già seguite in altri casi simili e tutto, ovviamente, a pagamento: 25 euro

L'Europa - il governo e le donne. Parla Giorgia Meloni : La presidente di Fratelli d'Italia spiega al Foglio e agli ospiti della Giornata dell'ottimismo la sua visione di Europa, di Italia e i progetti del suo partito. L'Unione europea serve ma è da riformare. Ilva, Alitalia e le crisi industriali. Il Conte bis, un governo “con le spalle al muro, il centr

Silvio Berlusconi parla a Libero : "Matteo Salvini è il nostro bomber - io regista - Giorgia Meloni ala" : Silvio Berlusconi è in ospedale, alla Madonnina di Milano. Ma sta bene e ha voglia di parlare. Ha solo preso una gran botta all'anca, con relativo ematoma, a Zagabria, da dove arriva e dove ha partecipato alla tre giorni di lavori del Partito Popolare Europeo, che è sempre più casa sua. All'uscita,

Giorgia Meloni : "Carola Rackete ospite d'onore in Rai da Fazio. Ma cosa vi hanno fatto gli italiani?" : Giorgia Meloni attacca pesantemente Fabio Fazio che nella puntata di domenica 24 novembre, a Che tempo che fa, su Rai due, ospiterà la Capitana anti-Salvini Carola Rackete: "Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui tre presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motove

Sardine - Romano Prodi contro Giorgia Meloni : "Forse non le sono bastate". Tutto l'imbarazzo della sinistra : "Non conoscono nessuno degli ideatori". Romano Prodi, un po' imbarazzato, deve smentire le accuse lanciategli da più parti di essere "il manovratore" delle Sardine, il movimento anti-Salvini nato una settimana fa in piazza Maggiore, nella "sua" Bologna. Ultima a sospettare del professore è stata Gio

Giorgia Meloni smaschera le sardine : "So bene chi c'è dietro. Al Pd fa schifo scendere in piazza - così..." : "So bene chi sono". Giorgia Meloni dà la sua lettura del fenomeno delle sardine, tra rispetto e diffidenza. "Al Pd fa schifo scendere in piazza con bandiere e così crea movimenti", spiega la leader di Fratelli d'Italia a margine del Festival del Lavoro. Leggi anche: "Fasciocomunistelli e stupidi, vi

Giorgia Meloni contro Augias : 'Sono schifata dalle bassezze della sinistra italiana' : Giorgia Meloni si è definita "schifata dalle bassezze della sinistra italiana" in un tweet riferito a Corrado Augias, riportato anche su Facebook con gli stessi toni. Il fatto a cui si riferisce la leader di Fratelli d'Italia è la performance di Augias durante la scorsa puntata di DiMartedì, durante la quale ha affermato che essere di destra è facile, istintivo, senza la mediazione del ragionamento, mentre essere di sinistra richiede maggiori ...

Giorgia Meloni - lo scivolone sui social : “Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini?”. Ma Giuliodori (M5s) : “Hai sbagliato piano” : “Ops, transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti! Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d’Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari? Ps. Noi anche oggi al lavoro, tra poco illustriamo gli oltre 500 emendamenti alla ...

Giorgia Meloni : "La manovra è una dichiarazione di guerra contro chi lavora" : Giorgia Meloni attacca la manovra del governo giallorosso. Senza usare mezzi termini la leader di Fratelli d'Italia dice letteralmente che si tratta di una "dichiarazione di guerra contro chi produce e lavora, non c'è niente che riguarda la crescita, la creazione di posti di lavoro". Per questo la M

Elisabetta Trenta - Giorgia Meloni scoperchia un altro scandalo : "Anche il suo cane scortato con l'auto blu" : Elisabetta Trenta travolta dagli scandali. Dopo l'affitto più che agevolato della casa di Stato, è il turno del suo cagnolino. Da quanto rivela il Messaggero l'ex ministro della Difesa ha usufruito dell'auto blu per portare il suo amico a quattro zampe direttamente al Ministero. Una notizia che ha g