Gino Paoli | Al governo dilettanti allo sbaraglio | chi non vuole Gronda è

(Di martedì 26 novembre 2019) Novella Toloni Ospite di Radio1, il cantautore 85enne ha polemizzato sull'attuale, confessando di aver provato a dissuadere Beppe Grillo a scendere in politica prima di fondare il Movimento A passare "Un giorno da pecora" è toccato questa volta al cantante. Ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Radio 1 Rai, l'85enne di Montefalcone non si è risparmiato sullo stato di salute attuale della politica italiana, criticando senza mezzi termini ilin carica: "Mi chiedi se ilreggerà? Ci sono dei, è difficile capire cosa abbiano in testa".ha lanciato una stoccata anche a Luigi Di Maio, affermando di lui: "Le disgrazie non vengono mai da sole. Anche se secondo me la disgrazia è generale. Quindi...". Non è la prima volta chedice la sua, senza mezzi termini, sul...

