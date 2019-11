Frasi sul Natale in Napoletano | Auguri di Buon Natale divertenti

VIOLENZA SULLE DONNE Frasi/ Le Frasi di 3 grandi donne del passato in questa Giornata : Giornata contro la VIOLENZA SULLE donne, iniziative in tutta Italia per sensibilizzare su questo grave problema. Mattarella: 'E' emergenza pubblica'.

Le 10 Frasi e citazioni per dire basta alla violenza sulle donne : Il 25 novembre ricorre la Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Per omaggiare la donna in questo giorno sono stati adottati diversi slogan e aforismi, ecco alcune citazioni celebri tratte da poesie, opere teatrali, romanzi e articoli: da Shakespeare a Oriana Fallaci, parole contro le pietre.Continua a leggere

Detto e contraddetto : le Frasi della politica sull’Ilva : Negli ultimi due anni la questione dello stabilimento di Taranto è stato uno dei dossier più intricati per i governi che si sono succeduti. Vi proponiamo una selezione delle prese i posizione di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Matteo Renzi e Carlo Calenda

Le notizie del giorno – Polveriera al Napoli - lutto nel mondo del calcio - Frasi shock sul razzismo : Le notizie del giorno – mondo del calcio in lutto. Catania, in particolare, piange la scomparsa di Salvador ‘Todo” Calvanese. Nato a Buenos Aires il 17 agosto 1934, l’attaccante argentino scrisse pagine indelebili della storia etnea: tra queste, nell’epica giornata del “clamoroso al Cibali” nella radiocronaca di Sandro Ciotti, la sontuosa prestazione offerta il 4 giugno 1961 contro l’Inter impreziosita dal gol del definitivo 2-0. ...

Lady Diana : «Vergognati» - l’ex maggiordomo preso di mira per quelle Frasi sulla principessa : È scoppiato un putiferio dopo le recenti dichiarazioni di Paul Burrell, fidato maggiordomo della compianta Lady Diana. L’uomo è tornato a rivelare retroscena inediti della vita privata della principessa, scatenando le ire dei fan. In una recente intervista alla tv americana, ha raccontato di una furiosa lite tra Diana e la madre. La donna, Frances Shand Kydd non sarebbe stata contenta delle frequentazioni amorose della principessa dopo la ...

Milan - senti Briatore : “le Frasi di Gazidis sono un insulto ai tifosi - l’avrei già licenziato” : Flavio Briatore rivolge un duro attacco all’ad del Milan Ivan Gazidis: secondo l’imprenditore italiano l’ex dirigente dell’Arsenal andrebbe licenziato Il Milan continua a vivere un momento difficile causato da un pessimo inizio di campionato nel quale sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. La dura contestazione dei tifosi non ha risparmiato nessuno, dalla squadra agli allenatori (già esonerato ...

Lazio - conferenza Inzaghi : “le Frasi di Lotito ci hanno motivato”. E sulla formazione contro l’Atalanta… : Correa e Milinkovic faranno rientro in campo con l’Atalanta. E’ questo ciò che si evince principalmente dalla parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa a Formello alla vigilia del match. Ecco le parole del tecnico della Lazio pronunciate ai giornalisti presenti: “inizia con l’Atalanta un ciclo di partite molto importanti, sicuramente più impegnativo. Ospiteremo un avversario scomodo, dovremo cercare di fare una ...

Inter-Napoli - arrestato ultrà napoletano che uccise Belardinelli : «Aveva legami con camorra». Frasi di Cutolo sul profilo Facebook : È stato arrestato l'ultrà napoletano che guidava l'auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto e ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra ultras prima di...

Donald Trump - “13mila Frasi false o fuorvianti in quasi 1000 giorni di presidenza” : i risultati del fact checking del Washington Post : Oltre 13mila informazioni false o fuorvianti dette in quasi in 1000 giorni di presidenza. È il conto del fact Checker firmato Washington Post, secondo il quale Donald Trump, che il 16 ottobre compie mille giorni alla Casa Bianca, ha detto una media di 22 menzogne al giorno a partire dall’ultima rilevazione, di 65 giorni fa, che si fermava a 14. Il fact Checker creato dalla grafic reporter Leslie Shapiro analizza, categorizza e traccia ...