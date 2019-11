Francia | le mucche puzzano troppo | allevatore condannato | la sentenza che fa discutere

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Follie togate che uniscono tutta Europa. Già, perché per una volta non si parla della nostra magistratura, quella italiana, bensì di quella dei cuginetti d'Oltralpe, i francesi. Già, perché la Cassazione francese ha messo la parola fine a una grottesca guerra legale che si trascinava da dieci anni.

