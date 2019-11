Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) Sul volo papale di ritorno dall’Estremo Oriente, Papasipersonalmente lalain. L’ultimo, clamoroso scandalo del palazzo acquistato nel cuore di Londra dal finanziere Raffaele Mincione, ha colpito la Segreteria di Stato e ha decapitato l’Aif (Autorità finanziaria dillo). La posta in gioco è molto alta: la fiducia dei fedeli che ogni anno versano l’Obolo di San Pietro (e con i cui soldi è stato acquistato il palazzo) e il giudizio dei valutatori internazionali che potrebbero riportare indietro le lancette degli anni a quanto la Santa Sede era nella “black list”.Senza tanti giri di paroleha dichiarato che “hanno fatto cose che non sembrano pulite. Ma la denuncia non è venuta da fuori. Quella riforma della metodologia economica che aveva ...

HuffPostItalia : Francesco si intesta la lotta contro la corruzione in Vaticano: 'Stavolta la pentola scoperchiata da dentro' - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Francesco si intesta la lotta contro la corruzione in Vaticano: 'Stavolta la pentola scoperchiata da dentro' https://t.… - Rosanna32644654 : RT @HuffPostItalia: Francesco si intesta la lotta contro la corruzione in Vaticano: 'Stavolta la pentola scoperchiata da dentro' https://t.… -