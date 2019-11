Fox Sports sospende Van Basten per la frase nazista

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) È arrivata la risposta di Foxall’infelicedi Marco Vna. L’emittente televisiva ha infatti deciso dire il commentatore per il fuorionda di sabato scorso che é stato al centro di una dura polemica in Olanda. L’ex attaccante Oranje si era lasciato sfuggire “Sieg Heil”, espressioneche significa “saluto alla vittoria”, al termine dell’intervista dell’allenatore tedesco Frank Wormuth. A nulla sono valse le pronte scuse e le giustificazioni di vVn“si é trattata solo di una battuta che mi é uscita male. Non volevo scioccare nessuno”. Nella nota della Fox si legge si legge “Con una battuta infelice al momento sbagliato, sabato scorso ha commesso un errore. Quello che é successo é stupido e inappropriato e Foxsi dissocia, decidendo di fare a meno dei servizi di ...

