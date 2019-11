Food Advisor | i nuovi episodi | Simone Rugiati torna da stasera su Food Network

Simone Rugiati a Blogo : "Riecco Food Advisor. Camionisti in Trattoria? Il mio numero ce l'hanno..." : Simone Rugiati è uno e trino. Dopo Shop cook & win! in onda su Nove, lo chef toscano torna su Food Network con Food Advisor per andare alla scoperta delle eccellenze gastronomiche italiane (dal 26 novembre, alle ore 22, sul canale 33 con i nuovi episodi). "Il punto di forza di questo programma sono le immagini", dice Rugiati a Blogo . "Curiamo tantissimo il cucinato. Noi andiamo a scoprire e ad assaggiare del cibo, ma vogliamo vedere ogni ...

Food Advisor con Simone Rugiati dal 26 novembre su Food Network : Food Advisor su Food Network Simone Rugiati va in cerca delle eccellenze italiane da martedì 26 novembre i nuovi episodi alle 22 e in streaming su Dplay Simone Rugiati riparte in viaggio tra le eccellenze gastronomiche dell’Italia nei nuovi episodi di Food Advisor lo show prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia e in onda su Food Network canale 33 del digitale terreste e 53 di TivùSat oltre che disponibile su Dplay (sul ...