Fisco | il rapporto | “Tra tasse e contributi le imprese italiane versano il 59% dei

(Di martedì 26 novembre 2019) Le, in media,all’erario il 59% dei loro proventi. Contro il 53,1% dell’anno scorso e a fronte di un carico fiscale che a livello mondiale si ferma al 40,5% e in Europa al 38,9 per cento. I dati arrivano dal nuovoPaying Taxes 2020 della Banca Mondiale e dalla società di consulenza PricewaterhouseCoopers, che fotografa un’Italia sempre più stretta nelle maglie del. Il peso dirisulta quindi molto più alto che nel resto d’Europa, penalizzando lerispetto a buona parte della concorrenza globale. Lo studio analizza la facilità di pagare le imposte e l’incidenza della tassazione sull’attività produttiva in 189 economie. In quale metà della classifica si posiziona l’Italia? Poco sorprendentemente nella seconda, al 128esimo posto, staccata da Albania, Bielorussia e Costa ...

