Finge tumore e bisogno di fecondazione assistita per sottrarre 400mila euro alla compagna

(Di martedì 26 novembre 2019)re une la necessità di unapernuova, manager benestante incontrata su internet nel 2014. È questo il raggiro messo in piedi da una madre di tre figli a Milano. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera.Nello spillare 400.000propriaagganciata su Internet, era giunta al punto di primarsi malata terminale esa di costose cure, poi inscenare in Svizzera una (falsa)medicalmenteper (finte) cure staminali, e infine spacciare la propria gravidanza come “progetto genitoriale comune”, nel cui ambito convincere la sventurata fidanzata a preventivamente riconoscere davanti al Comune di Milano il nascituro.La vicenda è sfociata in un’inchiesta e in un rinvio a giudizio. Inoltre i giudici civili sono stati coinvolti ...

