Film Parasite al cinema La trama e perché è il più imperdibile dell' anno

Fonte : gqitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) All'inizio dici sono i poveri, i Kim. Abitano in un sottoscala nel quale cola l'urina degli ubriachi, rubano il Wi-Fi che filtra dalle finestre, si guadagnano da vivere componendo i cartonie pizze per le consegne a domicilio. Sono metaforicamente e praticamente al fondoa catena alimentare, dove si mangia quello che si può, qui l'orizzonte è il posto dove gli altri camminano, il marciapiede. Tutto si mette in movimento con la prospettiva di un lavoretto un po' meno infame. Il figlio maschio, Ki-woo, diventerà l'insegnante d'inglese privato per la figlia in una famiglia di ricchi, i Park., i contornia storia Bong Joon Ho, il regista, ha raccontato di aver scelto questa figuraè unae poche in cui possono davvero entrare in contatto due mondi così distanti nella Corea contemporanea. È solo una fessura, ma a una sedizione può bastare anche uno ...

la_mesca : @Forchielli Chissà qual è il mondo civile. Dopo il film Parasite mi si sono schiarite le idee. Potenza del grande cinema. Coreano. - mtonino : RT @venezia76cinema: FILM DEL GIORNO, #26NOVEMBRE: Parasite di Bong Joon-ho. #cinema #movies @cinemaofdreams @skipbolden @EvaArriagaD @The… - max_the_wicked : La butto lì: #Parasite miglior film Sam Mendes miglior regista (1917) #LittleWomenMovie miglior sceneggiatura non o… -