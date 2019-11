Farmaci e salute | consumo di antibiotici in lieve aumento nel 2018

Il prezzo (alto) della salute : Italia quarta al mondo per il costo dei Farmaci : Secondo il Medicine Price Index 2019, il report annuale sul costo dei farmaci, in Italia i prezzi sono il 90% più alti...

Farmaci - dividere o frantumare le compresse : gli errori da non fare con i consigli del Ministero della Salute : A volte si pensa a dividere le compresse in più parti o a ‘polverizzarle‘ per mandarle giù più facilmente, ma la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, se non correttamente gestita, può causare instabilità del farmaco, effetti irritanti a livello locale o errori nella terapia. Proprio per migliorare la sicurezza dei pazienti, il Ministero della Salute ha emanato nei giorni scorsi la Raccomandazione n.19, che fornisce ...

Atletica - la IAAF svela 10 Farmaci per atlete “transgender”. Assumendoli possono gareggiare ma che effetti collaterali sulla salute! : La Federazione Internazionale di Atletica leggera ha voluto chiarire ulteriormente le regole che permettono ad atlete “transgender” di sesso femminile di partecipare alle competizioni femminili. Queste donne possono scendere in pista solo dopo aver mantenuto un livello di testosterone sotto le 5 nmnol/litro per almeno dodici mesi e la IAAF ha comunicato una lista di dieci farmaci consigliati e i loro relativi dosaggi che ...

Salute - mobilitazione di Medici Senza Frontiere contro la tubercolosi : ‘Ridurre i prezzi dei Farmaci’ : Una mobilitazione globale per chiedere alla Johnson&Johnson (J&J) di abbassare a 1 dollaro al giorno per paziente il prezzo della bedaquilina, uno dei principali farmaci contro la tubercolosi, che uccide ogni anno 1,6 milioni di persone. A lanciarla è Medici Senza Frontiere (Msf) che insieme a società civile, attivisti ed ex pazienti sopravvissuti alla TB, oggi scendono in piazza di fronte alle sedi della J&J negli Stati Uniti, in ...

Salute - anziani : oltre il 70% non assume regolarmente i Farmaci : Un regalo lungo un intero anno, da destinare a tutti gli anziani: l’impegno quotidiano dei nipoti per ricordare l’importanza di seguire, con correttezza e regolarità, le terapie prescritte dal medico. L’obiettivo è quindi favorire l’adesione dei nonni alla terapia. Un compito che rappresenta il miglior modo per garantire la Salute ai propri cari. E’ questo il messaggio che milioni di nipoti in tutta Italia lanciano in occasione della Festa dei ...