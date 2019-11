Farmaci | Aifa | almeno un antibiotico per il 50% bimbi italiani under 6 nel 2018

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) Un bambino italiano ‘6’ su 2 ha ricevuto, nel corso deluna prescrizione di antibiotici. E’ quanto rivela il rapporto ‘L’uso degli antibiotici in Italia’ dell’Agenzia italiana del farmaco (), presentato a Roma. Gli antibiotici sono ipiù prescritti nella popolazione pediatrica: 4 volte su 10 non vengono scelti antibiotici di prima linea, che sono quelli da utilizzare in prima istanza per una specifica condizione clinica, anche perché consentono di ridurre il rischio di reazioni avverse e lo sviluppo di resistenze batteriche. Un utilizzo così frequente è in parte dovuto all’elevata incidenza delle malattie infettive in questa fascia d’età. Vi possono essere diversi fattori che contribuiscono a un uso eccessivo e spesso inappropriato degli antibiotici nella popolazione pediatrica, tra i quali la difficoltà ...

robanza1 : RT @QSanit: #Antibiotici. Rapporto #Aifa 2018: “Consumi in calo ma situazione è sempre critica. Nel 30% dei casi uso è inadeguato, migliora… - EIPGeu : Antibiotici. Rapporto Aifa 2018: “Consumi in calo ma situazione è sempre critica. Nel 30% dei casi uso sbagliato, m… - brunella85 : RT @QSanit: #Antibiotici. Rapporto #Aifa 2018: “Consumi in calo ma situazione è sempre critica. Nel 30% dei casi uso è inadeguato, migliora… -