Etna | ecco la mappa del rischio | l’area “rossa” è il fianco sudest

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) E’ stata elaborata unadeldell’: basata su una simulazione che ha rilevato il percorso delle colate di lava, è stato identificato ilsud-orientale come l’area esposta a più alto livello di. I risultati si devono al gruppo TecnoLab (Laboratory of Technologies for Volcanology) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania, coordinato dal fisico Ciro Del Negro: sono stati pubblicati su GSA Bullettin. “Il risultato è il più aggiornato possibile ed è coerente con le precedenti valutazioni,” ha spiegato all’ANSA Del Negro, il quale ha precisato che “la pericolosità ci dice quali aree possono essere soggette alla minaccia del fenomeno vulcanico. Ilinvece valuta sia la pericolosità, sia quante persone e beni possono essere esposte a quella minaccia“. “Nella Valle del ...

planetpaul65 : RT @comma_23: #Mafia e privilegi: “Ecco il sistema #Catania”. Dal 1991 ad oggi troppo poco è cambiato alle falde dell’#Etna. -