Esonero Montella | nome a sorpresa per l’eventuale sostituto alla Fiorentina

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) E’ un momento negativo in casa, la squadra viola non è riuscita dcrisi e non ha reagito dopo la debacle contro il Cagliari, nella sfida contro il Verona è arrivata un’altra sconfitta e contro una squadra sicuramenteportata. Laha sicuramente una squadra all’altezza ed in grado di lottare per l’Europa, la stagione fino al momento può essere considerata deludente, sul banco degli imputati è tornato l’allenatore Vincenzo. Il tecnico viola non sta di certo entusiasmando da quando è tornato in viola, già dscorsa stagione il percorso non è stato positivo, la dirigenza ha confermato la fiducia inche però si giocherà tutto nella sfida contro il Lecce. In caso di mancata vittoria non è da escludere l’con tre possibili sostituti, nelle ultime ore sta circolando ildell’ex Cesare ...

