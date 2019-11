Eros Ramazzotti torna in Italia con “Vita ce n’è World tour”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 26 novembre 2019) Prosegue inarrestabile con straordinari record di presenze il "Vita ce n'ètour" diche, dopo aver conquistato le più belle e importanti arene di tutto il mondo,ad esibirsi sui palchi dei più importanti palazzettini, prima di sbarcare in America nel 2020 per oltre 15 entusiasmanti show. Il "Vita ce n'ètour" ha vistoattraversare ancora una volta con grande successo l'Europa in estate e in questo inizio autunno. Il terzo giro europeo del tour ha toccato Serbia, Grecia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, la Russia con il concerto sold out di Mosca e quello di San Pietroburgo, e poi ancora Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia, Israele e Slovenia.quindi di nuovo incon gli ultimi appuntamenti a partire da oggi 26 novembre in cui si esibirà a ...

