Enel X - Quasi 740 000 punti di ricarica entro il 2022

Fonte : quattroruote

(Di martedì 26 novembre 2019) Il gruppopunta ad ampliare la sua rete globale di colonnine per auto elettriche fino a 736.000pubblici e privatiil. Si tratta di un numerodieci volte superiore alle 82.000 strutture stimate per il 2019.Investimenti per 1,1 miliardi. Per raggiungere un traguardo del genere, il colosso pubblico dell'elettricità ha destinato 1,1 miliardi di euro di risorse aX, la divisione specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche come sistemi di stoccaggio di energia o, per l'appunto, dispositivi per ladei veicoli a batteria. L'obiettivo è sostenere "l'implementazione in corso di servizi e infrastrutture a supporto della decarbonizzazione e dell'elettrificazione" tramite anche lo sviluppo di piattaforme per la gestione della mobilità elettrica o di sistemi V2G (vehicle-to-grid) e lingresso in nuove aree di business. Nei servizi di ...

giangio87 : Mi faccio quasi 100 km per fare un colloquio, il dirigente responsabile dei corner Enel della Calabria mi vuole inc… - manerwski : I fan della colonnina Enel ancora non demordono, stoici, quasi 2020. -