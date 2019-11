Enel scommette 14 | 4 miliardi per soppiantare il carbone con le rinnovabili

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) Foto:La parola chiave è decarbonizzazione:investirà 14,4di euro nei prossimi tre anni per accelerare sullee sostituire progressivamente la generazione da, la cui produzione nel 2022 calerà del 75% rispetto al 2018. La società energetica italiana ha presentato a Milano il piano strategico 2020-2022: gli investimenti complessivi aumentano dell’11% rispetto all’ultimo triennio e raggiungono i 28,7di euro; oltre ai 14,4 per la decarbonizzazione, 13saranno destinati a infrastrutture e piattaforme e 1,2all’elettrificazione dei consumi. “La transizione energetica è pronta a decollare”, ha sottolineato l’amministratore delegato di, Francesco Starace, che giudica il 2019 “un anno di svolta: nel portafoglio globale lee la generazione termoelettrica hanno raggiunto per la prima volta ...